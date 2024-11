Překvapení ze Sparty! Tuci ohromil Albánii: jiný než ostatní, má limity

PŘÍMO Z ALBÁNIE | Ve Spartě obsadil ne druhou, ale až třetí kolej. Indrit Tuci, albánský útočník, se za necelý rok po přestupu z Chorvatska výrazně neprosadil. Ovšem v národním týmu najednou letí vzhůru. Před měsícem se protlačil do nominace, prožil dva premiérové starty. „A ohromil,“ zdůraznil novinář Klaudio Ndreca z listu Sport Ekspres. Proto by proti Česku mohl nastoupit v základní sestavě.

Patřil mezi albánské talenty, sbíral starty za reprezentační jednadvacítku. Přitom Indrit Tuci se premiéry mezi dospělými dočkal až krátce po čtyřiadvacátých narozeninách. Na původním seznamu Sylvinha, trenéra Albánie, ani nefiguroval. „Bůh mu dal šanci,“ řekl Klaudio Ndreca, novinář zaměřující se na národní mužstvo.

Albáncům dlouhodobě schází útočná jednička Armando Broja, momentálně hráč anglického Evertonu, těsně před startem vypadl z nominace také Rey Manaj, další klíčový útočník. A tak dodatečně přišla řada na Tuciho, i když ve Spartě v mnoha případech vysedává na lavici, soutěžní gól vstřelil naposledy v polovině srpna proti Jablonci (2:1).

Poprvé si za národní tým zahrál už proti Česku (0:2) na letenském stadionu. Na posledních třicet minut vystřídal Mirlinda Dakua, jenž byl ubráněný, neviditelný. „Není v dobré formě,“ poznamenal žurnalista Ndreca.

O tři dny později už v základní sestavě na hrotu útoku naskočil Tuci. Při důležité výhře 1:0 v Gruzii zaznamenal asistenci. „Využil příležitosti nejlépe, jak jen mohl. Za svůj výkon získal dobré hodnocení jak od fanoušků, tak fotbalových expertů,“ zmínil jiný albánský novinář Halit Delibashi.

V Albánii si zvykli, že jejich útočné hvězdy mají velké sebevědomí, možná v některých situacích až přehnané. Proto se sem tam dopustí zbytečné chyby, nepřesnosti, nedorazu, který nadzvedne diváky ze židle. „Ale pak je tady Tuci, který nás proti Gruzii ohromil,“ zmínil Ndreca. „Hraje jednoduchý fotbal, ale velmi efektivní,“ pokračoval.

Fanoušci národního mužstva (ale i odborníci) si uvědomují, že od sparťanského útočníka nemohou v zápasech čekat precizní a rychlé vedení míče, jako před zraněním předváděl Broja, někdejší hráč Chelsea. „Dělá špinavou práci, otevírá spoustu prostorů, nahrává, což u útočníka často nevidíme, a hodně běhá. Zná své limity, ale je prospěšný pro tým. I když potřebuje stále růst, hlavně fyzicky,“ nabídl svůj pohled Ndreca.

Že se Tuci chytl na minulém reprezentačním srazu, mohl okamžitě využít ve Spartě. Po necelých dvou měsících ho trenér Lars Friis využil v základní sestavě. Jenže Tuci se zranil, po poločase dohrál. Vrátil se na trávník až minulý týden, poprvé hrál ve středu proti Brestu (1:2).

„Věřím, že jsem připravený. Zvládl jsem všechny testy, které jsou v pořádku. Může se objevit mírné nepohodlí, ale to nic neznamená. Jsme tady pro národní tým a musíme do toho dát všechno,“ líčil Tuci na tiskové konferenci.

Není vyloučeno, že by mohl proti českému týmu přidat třetí start za národní tým. A vůbec první před domácími fanoušky na stadionu Air Albania. „Stal se vážným kandidátem na to, aby hrál od první minuty. Navíc díky tomu, že hraje za Spartu, zná blíž hru českého týmu,“ nastínil novinář Delibashi. „V klubu je samozřejmě nepříjemné, když pořád nehrajete. Chcete mít jako hráč co nejvíc minut. Ale v národním týmu je to jiné, jsme tady pro naši zemi a vydáme ze sebe maximum,“ podotkl Tuci.

Když nastoupí, mohl by vyřešit albánský problém se skórováním. Vždyť za poslední čtyři zápasy v Lize národů se trefili pouze třikrát. „Každý den myslím na to, jaké by to bylo dát gól. Než jdu spát, přemýšlím o tom, že dám gól a jak by se mi to mohlo podařit. Mým cílem je vydat ze sebe maximum a pomoci týmu. Gól jen uvítám, pokud přijde,“ poznamenal 191 centimetrů urostlý hráč.

Zkrátka se zdá, že je na dobré cestě. Sparťanskému útočníkovi se v Albánii začíná věřit.

Indrit Tuci

ve Spartě

zápasy: 24

odehrané minuty: 916

góly: 4

asistence: 4

v národním týmu

zápasy: 2

odehrané minuty: 91

góly: 0

asistence: 1