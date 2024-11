Hit mezi fanoušky, Kuchta bránil Bořila. Vybouřil se, řekl Kliment

Gruzínci se v závěru tlačili za vyrovnáním, vytvářeli si šance, ale Češi všechny dramatické momenty ustáli. Včetně strkanic v nastavení s horkými hlavami soupeřů. Mumraj se vytvořil nejdřív kolem Mojmíra Chytila, na konci na zemi ležel i Jan Bořil.

Obránce Slavie schytal ostrý zákrok od kapitána Gruzie Gurama Kašii a padl k zemi. V tom vylétl útočník Kuchta a vystartoval směrem k soupeři. Rozjetého Kuchtu museli držet spoluhráči a nakonec i někteří hráči Gruzie, aby se nevrhl směrem k hostujícímu lídrovi.

Tenhle moment se rázem stal hojně sdíleným hitem sociálních sítí. „Takhle to má vypadat,“ kvitoval jeden z fanoušků.

„Viděl jsem Kuchtiče, trošku se vybouřil. Ale dopadlo to v pohodě. Nepadla žádná červená karta a nikomu se nic nestalo,“ popisoval situaci útočník Jan Kliment, který se asistencí podílel na první české brance v podání Pavla Šulce.

„Není to hokej, že bychom se měli mstít, ale bylo to v rámci toho, že předtím nedošlo k červené kartě. Jsem rád, že kluci o sebe pečují, je to znát v přístupu. To je spirit, který nás dělá mužstvem, i když nejsme možná tak rychlí a technicky vyspělí,“ přidal komentář k celé situaci trenér Ivan Hašek.

Kuchta, stejně jako faulující Gruzínec, za svůj výstup viděli žluté karty, kterých řecký rozhodčí Anastasios Papapetrou rozdal v závěru celkem pět. Hosté neunesli porážku a rozpoutávali drobné šarvátky, které Češi nakonec ustáli bez vyloučení i ztráty těsného vedení.

V případě Kuchty jde o důkaz, jak v reprezentaci mizí klubová rivalita. V předchozích sezonách nastupoval za Spartu proti Slavii, kde je Bořil kapitánem. V úterý večer v Olomouci ale neváhal a zastal se spoluhráče, který se do reprezentace vrátil po dlouhých zdravotních problémech.

„Že je teď v reprezentaci, je úplný úlet. Myslím, že je taky překvapený. Nejspíš si myslel, že si v pauze odpočine, ale teď musí tahat káru dál s ostatními,“ řekl v hodnocení pro iSport.cz někdejší reprezentační záložník Vladimír Šmicer. „Při zápasech Ligy národů se potvrdilo, že výkonnost má. Stejně jako u ostatních kluků ze Slavie a Plzně, protože hrají evropské poháry,“ dodal šampion Ligy mistrů s Liverpoolem.

Češi si mohou odškrtnout velmi povedený sraz, který znamená postup do elitní skupiny Ligy národů a jistotu minimálně baráže v boji o účast na světovém šampionátu 2026 v Americe. Ukazuje se, že právě týmová jednota a kolektivní síla je něco, co současnému Haškovu výběru funguje.