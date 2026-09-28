Česko – Anglie v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?
- Fotbalisty Česka čeká druhý zápas Ligy národů, ve kterém vyzvou favorita z Anglie.
- Národní tým předvedl v předchozím duelu pod novým koučem sympatický výkon proti Chorvatsku, přesto prohrál 1:2.
- Utkání začíná v úterý 29. září od 20:45. Kde sledovat Česko vs. Anglie živě?
Česko vs. Anglie
|Datum: úterý 29. září (20:45)
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko – Anglie v TV?
Českou reprezentaci čeká druhý zápas Ligy národů, ve kterém narazí na Anglii. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Anglie začíná v úterý 29. září od 20:45.
Program Česka v Lize národů 2026/27
- Česko – Chorvatsko 1:2
- Česko – Anglie, 29. 9., 20:45
- Španělsko – Česko, 3. 10., 20:45
- Anglie – Česko, 6. 10., 20:45
- Česko – Španělsko, 12. 11., 20:45
- Chorvatsko – Česko, 15. 11., 20:45
H2H - vzájemné zápasy Česka a Anglie
Česká fotbalová reprezentace se s Anglií utkala pouze pětkrát. Třikrát se radoval Albion, jednou vyhrál výběr se lvíčkem na prsou a jednou se oba celky rozcházely smírně.
|Datum
|Zápas
|22.06.21
|Česko - Anglie 0:1
|11.10.19
|Česko - Anglie 2:1
|22.03.19
|Anglie - Česko 5:0
|20.08.08
|Anglie - Česko 2:2
|18.11.98
|Anglie - Česko 2:0