Šubert o reprezentaci: tancoval jako Jackson, těší se na oblíbence ze Španělska
Na začátku reprezentačního srazu zatancoval jako Michael Jackson, konkrétně na písničku Billie Jean. Minulou sobotu pak debutoval v národním týmu, když absolvoval v utkání Ligy národů proti Chorvatsku (1:2) přes dvacet minut. „Zatím největší zápas mé kariéry,“ neváhal ani sekundu Martin Šubert. „Být na hřišti s hráči jako Modrič nebo Kovačič… Byl jsem šťastný,“ pokračoval 24letý ofenzivní záložník, a současně nejlepší střelec Mladé Boleslavi.
Zní až bláznivě, že jste ještě na startu minulé sezony hrál za béčko Baníku.
„Je neuvěřitelné, jak rychle se všechno sešlo. Věřil jsem na začátku sezony, že ukážu víc než v minulé. Určitě jsem ale nečekal, že budu v tento moment v reprezentaci.“
Co jste začal dělat jinak?
„Těch věcí není moc. Velký rozdíl je v sebevědomí. Začal jsem si víc věřit, šlo to ruku v ruce s tím, jak se měnila má pozice v týmu. Minulý rok jsem přišel do Mladé Boleslavi jako nováček z druhé ligy, bylo to takové seznamovací. Výkony se zvedly i tím, že mám za sebou už jednu sezonu.“
V deseti soutěžních zápasech jste dal sedm gólů. Sníte už o velkém přestupu?
„Mám cíle a sny, ale do budoucna tolik nehledím. Chci pokračovat v Boleslavi, dávat co nejvíc gólů a hlavně hrát o dobré umístění, nejlíp nahoře ligové tabulky.“
Daří se vám i díky kouči Aleši Majerovi?
„Za mě na tom má velkou zásluhu. Kdo ví, jestli bych dostal v lize ještě šanci. On mi ji dal, což je pro mě určitě důležité. Komunikovali jsme už spolu před srazem a popřál mi hodně štěstí. Ještě si určitě zavoláme během následujících dnů.“
Určitě se s ním podělíte o vlastní zkušenosti. O jak velký skok tedy jde?
„Reprezentační úroveň je určitě nejvyšší, na jakou se chce každý hráč dostat. Hrát proti takovým týmům je velká zkušenost. Rozdíl je v kvalitě na míči, v intenzitě. Vlastně ve všem. I kluci na tréninku jsou silní v práci s míčem nebo v zakončení, ale tam se jim dokážu ještě vyrovnat.“
Mimochodem, trenér Santi Denia říkal, že gólmanům Lukáši Horníčkovi, Antonínu Kinskému a Matěji Kováři skoro nikdo není schopný dát gól. Tak jaká je pravda?
„Všichni chytají dobře, je to určitě těžší. Ale na dnešním tréninku v malých hrách se mi to podařilo. (usmál se).“
V reprezentaci nejste jediným nováčkem. Už jste podstoupil tradiční přivítání v týmu?
„Vylosoval jsem si tancování, tancoval jsem Michaela Jacksona.“
Vylosoval?
„Kluci říkali, že tohle měli poprvé. Bylo na výběr buď tancování, nebo zpívání.“
Byl jste spokojený s výsledkem?
„Nebyl, ale neměl jsem na výběr. Kluky jsem ale pobavil, říkali, že to bylo super.“
V úterý proti Anglii jste se sice nevešel do nominace, ale bude pro vás svátek, pokud nastoupíte proti Španělům?
„Stoprocentně se těším. Jsou nejlepší na světě. Za mě mají i nejlepšího, nebo celkově nejlepší hráče. Těším se na to.“
Koho jste myslel tím nejlepším?
„Jako křídelník sleduju Lamine Yamala. Co dokáže s míčem, jak umí obejít protihráče, je pro mě až neuvěřitelné.“
Možná na něj narazíte i na hřišti. Máte ho nastudovaného?
„Ani ne, stejně mi přijde, že každý zápas je schopný udělat něco úplně jiného.“
Co vás čeká jako tým?
„Španělé rádi drží balon, i proti Anglii měli daleko větší držení míče. Dá se to očekávat i teď.“