Souček o přestupu ze Slavie: Smysl dává jen pět nejlepších lig | iSport.cz

Doléhá na vás, o jak důležitý sraz jde? Že vám teď vlastně definitivně kvalifikace začíná.

„Jo, věděli jsme, jakou sílu má Anglie, a že si půjde pro první místo ve skupině, a s tím náskokem, co už si udělala, to možná dotáhne. Chtěli jsme se jí vyrovnat, ale je nám jasné, že se budeme utkávat především s jinými tým, a teď máme dva z nich doma. Jsou to strašně důležité zápasy, a já věřím, že je zvládneme, a že nám to pomůže za postupem.“

Tíha okamžiku vás nesvazuje? Něco ve stylu, že ztráta se nepřipouští.

„Bereme to tak, přijeli jsme sem, abychom udělali dvě vítězství. Jsou to velmi důležité zápasy, ale taky je pravda, že to nebude nic lehkého, že je v pohodě porazíme. Víme, o co jde, ztrátu si nepřipouštíme, ale už jsme se na Bulhary koukali, a bude to opravdu těžké. I tak ale jdeme vyhrát.“

Česko nikdy od rozpadu federace na EURO nechybělo, hraje roli i to, že za žádnou cenu nechcete tuhle bilanci pokazit?

„Vůbec nemáme v hlavách, že bychom nepostoupili. Všichni za tím jdeme, víme, jaká je šance jít na EURO i z druhého místa. A věříme, že máme lepší tým, než jaký mají třeba teď Bulhaři.“

Očekává se, že jednou z hlavních opor budete právě vy, ostatně ve Slavii už takovou úlohu máte. Přijímáte ji i v reprezentaci?

„Vážím si toho, v jaké pozici jsem ve Slavii, cítím se v týmu opravdu dobře, přechází to i na hřiště. A chtěl bych to přenést i sem. Jsem hrozně rád, když můžu týmu nějak pomoct, a kdybych měl mít takovou úlohu v reprezentaci, byl by to pro mě další krok v kariéře.“

Ve Slavii máte až domácké prostředí, přirozené, co v národním týmu?

„Je pravda, že se cítím úplně jinak, než když jsem sem přijel poprvé někdy před dvěma lety. Cítím se líp na hřišti i mezi kluky v kabině, tak věřím, že bych týmu opravdu mohl pomoct, že by se to dalo vyrovnat třeba tomu, co zažívám ve Slavii.“

Tím, že chybí Bořek Dočkal, se na vás možná bude spoléhat o to víc, ne?

„Já budu tak jako tak dělat všechno, abych pomohl co nejvíc. Jestli se bude říkat, že jsem lídr, nebo ne, to je na lidech, ale já udělám maximum, abych pomohl jako ve Slavii.“

Když je řeč o Slavii, posunul se nějak váš odchod z ní?

„Varianty se řeší, buď zůstat ve Slavii, nebo jak už jsem říkal dřív, odejít někam, kde by to mělo cenu, chtěl bych jít do kvality. Mám rád fotbal, mám rád Slavii a máme obrovskou šanci hrát Ligu mistrů, to je velká výzva a pro mě by bylo unikátní toho docílit. A pak se ukáže, co bude na stole.“

Mluvil jste o variantách, máte už tedy od Slavie nabídnutou novou smlouvu, tu přepychovou, o které mluvil Jaroslav Tvrdík i potom Jan Nezmar?

„Já ještě ne, ale chceme to už řešit a má to na starosti můj manažer Pavel Paska. Se Slavií máme super vztahy, takže chceme všichni najít nejlepší východisko pro klub i pro mě.“

A něco konkrétního se v posledních dnech objevilo?

„Zatím ne, nechal jsem to na manažerovi, ať zjistí všechny varianty. A po reprezentačním srazu se na to chceme vrhnout, a vezmeme v potaz to nejlepší.“

Co má pro vás tu opravdovou hodnotu?

„Západ každopádně, východ není tak atraktivní, čili určitě jedna z těch top pěti lig, jinak by to ani nedávalo smysl.“