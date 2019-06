Kapitán Suchý před Černou Horou: Nechceme spoléhat jen na Schicka | iSport.cz

Čekáte těžší utkání než proti Bulharsku?

„Bude to podobně těžké jako proti Bulharsku. Černá Hora má do ofenzivy taky šikovné hráče, zapojují se do ní v hodně lidech. Musíme se poučit z nepovedeného začátku a od první vteřiny mít koncentraci na nejvyšší úrovni. Potřebujeme do tabulky přidat další důležité tři body a navázat na pátek.“

Zlepšila se ještě po posledním vydřeném vítězství nálada v týmu?

„Každé vítězství je z hlediska bodů i atmosféry důležité. Byli jsme nažhavení, těšili jsme se na zápas a vítězství nám v tomhle všem ještě pomohlo. Pro nás je to teď poslední zápas sezony, takže jsme odhodlaní nechat tam všechno. Nepůjde to bez toho, že nás to bude bolet. Už v pátek měli někteří kluci křeče, ale dřeli a urvali jsme to.“

Může se na soupeři nějak podepsat trenérská změna?

„Změna je vždycky nepříjemná, kor v tak krátkém časovém horizontu mezi zápasy. Ale tím, že tým převzali asistenti, si myslím, že to bude podobné. Očekáváme, že na to kontinuálně navážou.“

A co se týče jejich psychického hlediska? Protože změna nenastala ze sportovních důvodů.

„Nerad bych se k tomuhle vyjadřoval. Soustředíme se hlavně na nás, abychom nic nepodcenili.“

Času na odpočinek není moc, navíc jste museli dojet na Moravu, jak to snášíte?

„Únavu vyháníme kvalitní regenerací, odpočinkem, dobrým spánkem. Stihli jsme se přesunout do Olomouce, viděli jsme video. Času není moc, ale ten klasický program se dá stihnout. Už v pondělí jsme se byli podívat na trávník, hned jsme tam měli lehký regenerační trénink. V Olomouci jsem po dlouhé době, ale hřiště je opravdu ve výborném stavu, což by mělo pomoct dobrému fotbalu.“

Patrik Schick dal naposledy dva góly, je teď rozdílovým lídrem?

„Na jeho kvality a umění spoléháme, ale chceme se prezentovat týmovým výkonem. Nechceme, to rozdělovat, aby to táhlo jen pár hráčů. Nicméně takhle to hlavně při pozitivních výsledcích funguje, že z toho vycházejí potom i individuality. Základem je však týmové pojetí.“

Klepali jsme se proti Bulharům až do konce, ale ukázal se charakter týmu, těšilo Šilhavého