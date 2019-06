Šilhavý: Souček i Král jsou fit. Chceme navázat na výkon proti Bulharsku | iSport.cz

Po zápase s Bulharskem trápily zdravotní problémy středové hráče Tomáše Součka a Alexe Krále. Jsou oba v pořádku?

„Dnes jsme měli v Olomouci první ostrý trénink, nikdo nehlásil žádný problém. Očekávám, že mužstvo bude bez výjimky připravené na utkání s Černou Horou. Složení sestavy by to tedy nemělo ovlivnit.“

Jste klidnější po výhře nad Bulharskem?

(směje se) „Neřekl bych, že bych spal nějak dobře. Spíš jako po zápase. Nálada ale je pozitivní, člověku se ulevilo, nicméně ihned jsme se museli zkoncentrovat se na další zápas. Člověku to neumožnilo, aby vysadil. Soustředíme se na to, co přijde v pondělí. Pídili jsme po informacích z pátečního zápasu Černé Hory proti Kosovu. Máme před sebou další důležitý zápas.“

Bulharsko přijelo s novým trenérem, shodou okolností také Černá Hora musela sáhnout ke změně v realizačním týmu. Srbského trenéra Ljubišu Tumbakoviče nahradila dvojice asistentů Miodrag Džudovič a Dragoje Lekovič. Bude to mít vliv na utkání?

„Hru Černé Hory výměna až tolik neovlivní. Mužstvo převzali asistenti, kontinuita zůstane zachována. I způsob hry asi bude úplně stejný. Tedy 4-4-2. Většinou čekají na soupeře, po zisku míče chodí do nebezpečných protiútoků. Mohou se změnit maximálně detaily. Uvidíme, zda to pro ně bude přínosem, či naopak.“

Nemáte pocit, že změny trenérů přivoláváte?

„Především takové věci nepřeju žádnému z kolegů, každopádně bych se nezlobil, kdyby to dopadlo jako s Bulharskem a získali jsme tři body.“

Proti Bulharsku jste hráli hodně vysoko, napadali jste rozehrávku soupeře a snažili jste se být velmi aktivní. Budete chtít po mužstvu stejný způsob hry i proti Černé Hoře?

„Chtěli bychom navázat na výkon, který jsme předvedli v Praze, protože si myslím, že byl velice dobrý. Může tam dojít v korekturách ve výšce napadání. Zejména podle toho, jak se bude prezentovat Černá Hora. Na to bychom samozřejmě museli reagovat i proto, že v defenzivě jsme měli okénka, kdy jsme některé situace nedohráli. V podstatě bychom si přáli, aby náš výkon byl hodně podobný tomu pražskému.“

Vzhledem k tomu, co jste o Černé Hoře zjistili, čekáte vás těžší zápas než s Bulharskem?

„Bude to stejně těžké. Ve skupině není lehký soupeř.“

Za soupeře může nastoupit Vladimir Jovovič. Může to být pro Černou Horu výhoda s ohledem na to, že zná hráče z české ligy?

„Určitě může nějaké informace poskytnout. Z naší ligy zná všechny hráče, ale my také o Černé Hoře víme dost. I o Jovovičovi. (usměje se) Věřím, že až se Jovovič vrátí do Jablonce, tak si z něj bude náš Martin Doležal dělat srandu.“