Reprezentace na Černou Horu moc změn nechystá: Zase jdeme válčit | iSport.cz

Před utkáním s Bulharskem byla z mužstva znát nervozita. Tu ostatně přiznal i kouč Jaroslav Šilhavý. Po vítězství 2:1 – a také velmi zajímavém výkonu s množstvím velkých šancí – došlo uvnitř národního mužstva k evidentnímu uvolnění nálady.

Svázanost je pryč.

To se ukázalo i během tréninku na Andrově stadionu v Olomouci. Na legrácky došlo okamžitě při nástupu na skvěle připravený trávník. Jakub Jankto, jenž v pátek odehrál nejlepší zápas v reprezentačním dresu, si nadhodil míč a pravačkou ze tří metrů schválně nastřelil Matěje Vydru, což ostatní náležitě pobavilo. Ofenzivního hráče z anglického Burnley už méně. Nicméně zachoval dekorum a vtipnou scénku nezkazil. Přiskočil k Janktovi a nasadil mu kravatu.

Za chvíli už oběma hráčům hrály na tvářích široké úsměvy. „Tak jedeme. Intenzivně. Makáme,“ zaburácel Jaroslav Šilhavý. Mužstvu právě začal poslední trénink v sezoně…

„Čeká nás závěrečné utkání roku, jsme odhodlaní tam nechat všechno jako proti Bulharsku. Uvědomujeme si, že bez toho, aby nás to bolelo, to nepůjde. Někteří kluci měli minule křeče. Zase jdeme válčit, budeme bojovat. Páteční vítězství nám pomohlo, nálada je hned pozitivnější, na Bulharsko jsme byli nažhavení, teď budeme taky,“ říká kapitán Marek Suchý.

I když Česko dostalo na Letné první gól, rychle se dostalo do zápasu a vysokým napadáním a aktivitou si vytvářelo spoustu zajímavých akcí v ofenzivní zóně. Výkon měl parametry, národní tým byl i experty chválen za solidní představení. Jediná výtka směřovala k mizerné efektivitě. Příležitostí ke vstřelení branky bylo habaděj, skóroval – a to hned dvakrát – jen Patrik Schick.

„Chtěli bychom navázat na výkon, který jsme předvedli v Praze, protože si myslím, že byl velice dobrý,“ konstatoval Šilhavý. „V naší hře může dojít ke korekturám ve výšce napadání. Zejména se uvidí, jak se bude prezentovat Černá Hora. Na to bychom samozřejmě museli reagovat i proto, že v defenzivě jsme měli okénka, kdy jsme některé situace nedohráli. Každopádně bychom si přáli, aby náš výkon byl hodně podobný tomu pražskému.“

Moc změn v základní sestavě se tedy nedá očekávat. Bolístky slávistických středových hráčů Tomáše Součka i Alexe Krále jsou minulostí, oba naplno trénovali. Podle informací Sportu se realizační tým zabýval pouze variantou, že by Filipa Nováka nahradil Jan Bořil. Ve hře je údajně i výměna Lukáše Masopusta za Jana Kopice, jenž zvládl svůj půlhodinový part proti Bulharům výtečně.

V jedné věci je situace před zápasem podobná: národní kouč musí přečíst záměry nového trenéra Černé Hory, tedy stejně jako před Bulharskem. Srbský kouč Ljubiša Tumbakovič odmítl být na lavičce v pátečním zápase s Kosovem, jehož samostatnost jeho vlast neuznává. Jeho svěřenci remizovali 1:1 a nepřítomný kouč byl vzápětí odvolán. Proti českému týmu tak povede mužstvo dvojice dosavadních asistentů Miodrag Džudovič a Dragoje Lekovič.

„Kontinuita zůstane zachována. I způsob hry asi bude úplně stejný. Tedy 4 – 4 – 2. Většinou čekají na soupeře, po zisku míče chodí do nebezpečných protiútoků. Mohou se změnit maximálně detaily,“ očekává Šilhavý.

Pokud by Česko zvládl i druhý domácí zápas evropské kvalifikace, potvrdilo by druhé místo v tabulce a na Černou Horu by mělo k dobru čtyři body. To by vzhledem k vývoji skupiny byla před podzimním dojezdem kvalifikačních bojů velmi příznivá situace.

EURO 2020 by bylo o kus blíž.

