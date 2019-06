Holoubek: Ať Schick zůstane! Proč by AS měnil? Jankto mě překvapil | iSport.cz

Dva vyhrané zápasy reprezentace vám určitě udělaly radost, že?

„Asi jsme nemohli předpokládat, že na konci sezony, kdy kluci mají odehráno desítky zápasů, zvládnou ta střetnutí v nějaké obrovské intenzitě. V tuhle chvíli bylo rozhodující, že jsme udělali šest bodů, do kvalifikační skupiny jsou skvělé. Hlavně to bylo zasloužené. Tým má najednou svou tvář, nosné hráče, je to z toho cítit, že je tam pohoda, že tam jsou kluci rádi a rádi hrají za český nároďák. Věděli, že ty dva zápasy musí zvládnout a povedlo se jim to. Klobouk dolů a velký respekt před trenérem i hráči.“

Kdo je pilířem současného týmu?

„Někoho konkrétně vyjmenovávat by bylo nefér, sedlo si to celkově. Ale když začnu odpředu. Určitě Páťa Schick, což je důležitá osoba. Pak Dáva Pavelka se Součkem, také Pavel Kadeřábek a celá obrana. Skvělý zákrok předvedl Tomáš Vaclík, za stavu 2:0 to bylo hodně důležité. Pochválil bych i trenéra Šilhavého. Přemýšlel jsem, jestli bych do druhého zápasu s Černou Horou něco změnil. Trenér nechal základní sestavu stejnou a vyplatilo se to. Svým způsobem je to risk, ale povedlo se mu to a jde o jeho dobrou práci.“

Velmi slušně si počínali stopeři Suchý s Čelůstkou. Našel trenér konečně ideální dvojici do středu obrany?

„Tam jsme to hodně točili. Člověk ani pořádně nevěděl, kdo na stoperech nastoupí. Teď si to sedlo herně i lidsky. Má to nějakou tvář, snad se takhle bude dařit i v dalších zápasech kvalifikace.“

Hvězdou zápasů s Bulharskem a Černou Horou byl Patrik Schick. V čem je jeho největší síla?

„Je to o jeho postavení v týmu. Na nároďák přijede jako hráč AS Řím, cítí se dobře, v týmu má kluky, které zná i třeba ze Sparty z mládeže, kde působil. Kluci mu věří a on jim to chce vrátit. Gólový je a vždycky bude. Sešlo se tam víc faktorů.