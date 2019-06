Děsivý pohled! Hvězdičce na EURO U21 zlomili nohu, přijde o bundesligu? | iSport.cz

Podobné zranění chce vidět málokdo... Talentovaný Hannes Wolf, který měl 1. července zamířit z Rakouska do německé bundesligy, nedohrál pondělní utkání Rakouska se Srbskem na mistrovství Evropy do jednadvaceti let.

Duel pro něj přitom nezačal vůbec špatně. Ve 37. minutě otevřel skóre, byl vidět. Ve druhém poločase si ho ale nevybíravě našel stoper Vukašin Jovanovič. Obránce Bordeaux doslova zbavil Wolfovu pravou nohu jakékoliv pevnosti a udělal z ní končetinu hadrové panenky.

That is a horrific leg break. Reminds me of when Henrik Larsson broke his when playing for Celtic.



Hopefully that young lad will also come back stronger, looked a great player too. #SRBAUT pic.twitter.com/BfO1sU28SD