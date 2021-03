Plzeňská karanténa a vrásky pro U21: stihnou Bucha se Šulcem EURO?

Po hlavičce Aleše Čermáka si královéhradecký brankář srazil míč do vlastní sítě • Pavel Mazáč / Sport

Po hlavičce Aleše Čermáka si královéhradecký brankář srazil míč do vlastní sítě • Pavel Mazáč / Sport

Pavel Bucha a Pavel Šulc v týmu české jednadvacítky pro mistrovství Evropy? Za normálních okolností by to byla tutovka, jenže čerstvá plzeňská karanténa může plány trenéra Karla Krejčího zkomplikovat. Celá Viktoria je kvůli koronaviru mimo hru oficiálně od středy – a povinných čtrnáct dnů izolace skončí přesně v den prvního zápasu na EURO. Šance ale pořád ještě je, vedení týmu čeká na přesné informace od plzeňské hygieny.

Nejen brankář Martin Jedlička se už několik měsíců modlí: „Snad mě nákaza netrefí těsně před turnajem.“ Do prologu EURO jednadvacítek s Itálií zbývá třináct dnů – a dva Jedličkovi parťáci jsou s Plzní v karanténě. Pavel Bucha ve čtvrtek oslavil hořké třiadvacáté narozeniny a v izolaci je i o dva roky mladší Pavel Šulc. V nejhorší možnou chvíli.

Pro kouče jednadvacítky Karla Krejčího byla středeční zpráva o plzeňské karanténě krutá: kdyby všechno bylo normální, příští středu by jména obou středních záložníků takřka jistě přečetl na nominační tiskovce. V Plzni oba patří do základu, ze sportovního hlediska by nebyl důvod je nepovolat. Jenže je tu ještě nevyzpytatelný koronavirus, který nominaci Buchy a Šulce ohrožuje.

„Pokud někdo z týmu Viktoria Plzeň prodělal nemoc COVID-19 v posledních třech měsících, karanténa se na něj nevztahuje a může trénovat,“ řekla Sportu Jitka Skálová z plzeňské krajské hygienické stanice. Tenhle bod však pro Buchu a Šulce podle všeho neplatí. Důležitý detail: karanténa jim nemusela nutně začít až ve středu, hráči Plzně do ní údajně „padali“ postupně už od víkendu. „Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu, její součástí je testování pátý až sedmý den. I když vyjde výsledek negativní, musí dotyčná osoba dodržet celou karanténu,“ vysvětluje Skálová.

S plzeňskou hygienou komunikuje i vedení jednadvacítky, které chce udělat maximum, aby šikovní mládenci mohli vyrazit na EURO. Hodně by bolela hlavně ztráta Buchy: vyhlášený poctivec v kvalifikaci vynechal jediný z deseti zápasů, a když bylo nejhůř, pomohl zlatými góly v osudových bitvách v Chorvatsku a Řecku. A kreativec Šulc? Loni na podzim ho zbrzdila zranění, do té doby na něj Krejčí ukázal ve čtyřech zápasech. Koncem prosince mu bylo teprve dvacet, takže může hrát i v příští jednadvacítce.

Pokud by plzeňský tandem nemohl jet na EURO, otevřel by se prostor pro jiné – a méně prověřené – střední záložníky. Karvinský Tomáš Ostrák zaujal během kvalifikačního epilogu v Řecku, ale byl to jeho jediný zápas za jednadvacítku. Jen o jeden start víc má pardubický lídr Michal Hlavatý, ten ovšem s Krejčího dvacítkou prošel těžkými zápasy s velmocemi v rámci prestižního Elite Tournamentu. Nabízí se i třeba Jan Fortelný: sparťan hostující v Teplicích má na jaře formu, jenže za jednadvacítku nehrál ani jednou.

V krajním případě by tu byla ještě jedna, lehce kaskadérská varianta: pokud by Bucha se Šulcem byli po skončení karantény negativní, mohli by se k týmu připojit až na partie se Slovinskem (27. března) a Španělskem (30. března). Pak první fáze turnaje skončí, play off se bude kvůli nedostatku termínů netypicky hrát až zkraje června před evropským šampionátem dospělých.

Už dřív si trenér Krejčí škrtnul teplického stopera Davida Heidenreicha, jemuž po operaci kolena skončila sezona, a se svalovým zraněním v Liberci celé jaro marodí ofenzivní univerzál Jan Matoušek. Kromě toho je otázkou, jestli Sparta pustí na EURO svůj klenot Adama Hložka, jenž teprve v úterý hrál poprvé po čtyřměsíční pauze zaviněné únavovou zlomeninou zánártní kůstky. Pak tu jsou otazníky kolem povýšení stopera Davida Zimy či záložníka Michala Sadílka do reprezentačního áčka, kterému v termínu EURO jednadvacítek začne kvalifikace na mistrovství světa. Do středy by mělo být jasno.