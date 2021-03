I 23 minut stačí k nominaci na EURO. Česká Lvíčata, která budí rozpaky

Když trenér Karel Krejčí před dvěma týdny pronesl, že chystá v nominaci na EURO do 21 let překvapení, očekávalo se, že dojde k okysličení týmu v podobě přílivu nových tváří. Kdo čekal, že mu hlavou krouží jména jako Jan Fortelný, Patrik Hellebrand, Emil Tischler, Michal Hlavatý, Mojmír Chytil či David Huf, byl v pondělí vpodvečer při oznámení soupisky solidně zaskočen. Server iSport.cz vybral čtyři jména, která budí mezi fanoušky rozpaky. V závěru si také přečtěte nominace soupeřů a o největších hvězdách týmů.

Koleduje si, aby upadl do zapomnění s nálepkou „věčný talent“. Na Stínadlech trpělivě čekají, kdy už dojde k progresu. Kreativní záložník, který umí zahrát i na kraji, však pendluje mezi lavičkou a sestavou. I jeho sráží chabá produktivita. Před pár měsíci navíc přímo sportovní úsek neskrýval obavy, že pokud by Žitný do Slovinska nakonec nejel, jeho kariéru by to rázně zabrzdilo. Krejčí si na něho vzpomněl. Vrátí mu to?

Má rychlost, buldočí povahu a tah na branku. Jenže to už se o něm ví necelé tři roky. Když nebojuje se zdravím, nemá minutáž. V aktuální sezoně vstřelil dva góly, z toho jeden třetiligové Hostouni v poháru. Produktivnější David Huf (7+1) či Mojmír Chytil (3+2) ale zůstanou jen doma u televize. „Čekal jsem, že by mohli dostat šanci Chytil či Huf. Navíc v kádru jsou jen dva klasičtí útočníci s tím, že Ondřej Šašinka není v lize moc gólový. Tonda Vaníček je pro mě stále záložník a Ondřej Lingr také. Zvláštní,“ komentuje Nerad složení českého útoku.

Nominace českých soupeřů

Itálie

Brankáři: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina).

Obránci: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (AC Milán), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari).

Záložníci: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolo Rovella (Janov), Sandro Tonali AC Milán).

Útočníci: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Janov).

Hvězda týmu

Sandro Tonali, 20 let, AC Milán

Přezdívá se mu “nový Andrea Pirlo”. A nejen kvůli podobným fyzickým rysům. Na hřišti vyniká obrovským přehledem, brilantní kopací technikou a elegancí. AC Milán za něj Brescii zaplatil přes 32 milionů eur (cca 800 milionů korun).

Španělsko

Brankáři: Álex Domínguez (Las Palmas), Álvaro Fernández (Huesca), Josep Martínez (RB Lipsko)

Obránci: Pipa (Huddersfield), Marc Cucurella (Getafe), Jorge Cuenca (Almería), Adrià Pedrosa (Espaňol), Hugo Guillamón (Valencia), Oscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Real Betis), Mateu Morey (Dortmund)

Záložníci: Brahim Díaz (AC Milán), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Fran Beltrán (Celta Vigo), Manu García (Sporting Gijón), Jon Moncayola (Osasuna), Álex Pozo (Eibar), Ricard Puig (Barcelona), Gonzalo Villar (AS Řím), Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Útočníci: Dani Gómez (Levante), Javi Puado (Espaňol), Abel Ruiz (Braga)

Hvězda týmu

Brahím Díaz, 21 let, AC Milán

Jako malý kluk utekl do akademie Manchesteru City. Za dospělé si kopnul jen párkrát a rozhodl se odejít do Realu Madrid. Ani doma to však nebylo ono. Nyní pookřál na dvouletém hostování v Itálii. Byl to právě drobný záložník, kdo na podzim parádním gólem načal Spartu na San Siru.

Slovinsko

Brankáři: Žan Luk Leban (Everton), Martin Turk (Parma), Igor Vekič (Bravo)

Obránci: David Brekalo (Bravo), Jan Gorenc (Mura), Žan Kolmanič (Austin), Aljaž Ploj (Aluminij), Žan Rogelj (WSG Tirol), Sven Šoštarič-Karič (Domžale), Dušan Stojinovič (Celje), Žan Zaletel (Celje), Andraž Žinič (Domžale)

Záložníci: Timi Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Tomi Horvat (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Dejan Petrovič (Rapid Vídeň), Tamar Svetlin (Domžale)

Útočníci: Žan Celar (Cremonese), Dario Kolobarić (Domžale), Aljoša Matko (Maribor), Žan Medved (Wisła Krakov), Nik Prelec (Sampdoria)

Hvězda týmu

Žan Celar, 22 let, Cremonese

V létě 2017 přestoupil z Mariboru za milion eur do AS Řím. V nabité konkurenci vedenou Edinem Džeka však neměl šanci. O dva roky později ho chtělo koupit Bordeaux, ale „vlci“ nabídku zamítli. Nyní urostlý forvard už přes rok hostuje v Serii B, kde se však nemůže rozstřílet.

EURO U21 2021

Systém turnaje: od 24. do 31. března se šestnáct účastníků utká ve čtyřech základních skupinách (dvě se hrají ve Slovinsku a dvě v Maďarsku). Vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Program Česka

24. března, Celje

18.00 ČESKO–Itálie

27. března, Celje

18.00 ČESKO–Slovinsko

30. března, Celje

21.00 ČESKO–Španělsko