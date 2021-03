Testy dopadly bez problémů. Jednadvacítka letí na EURO kompletní

Lvíčata odletí na ME v kompletní sestavě • fotbal.cz

Fotbalová reprezentace do 21 let dnes odcestuje na úvodní část mistrovství Evropy do Slovinska v kompletním složení. Všech 23 hráčů z původní nominace trenéra Karla Krejčího absolvovalo testy na covid-19 s negativním výsledkem.