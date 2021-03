Vše o ME ve fotbale do 21 let: program, zápasy, soupisky. Kdy hrají Češi?

Původně měla lvíčata do Slovinska zamířit až v červnu. Termínová kolize s EURO 2021 kvůli koronavirové pandemii však způsobila, že se Mistrovství Evropy hráčů do 21 let odehraje ve dvou termínech. Nejprve jsou na programu od 24. do 31. března základní skupiny, z kterých postoupí nejlepších osm týmů do vyřazovací fáze. Ta se odehraje od 31. května do 6. června. Český tým odehraje zápasy základní skupiny B v Mariboru a Celje, kde se postupně střetne s Itálií, domácím Slovinskem a obhájci titulu ze Španělska.