Krejčí po Itálii chválil brankáře i mladé: Šulcovi nic nevyčítám

První zápas, první bod. Prolog skupinové fáze mistrovství Evropy české jednadvacítce vyšel, s favorizovanou Itálií uhrála cennou remízu 1:1 a v dalších partiích se Slovinskem a Španělskem se může prát o postup do letního play off. „Vstup do turnaje je vždycky důležitý, za první bod jsme hodně rádi,“ vyznal se trenér Karel Krejčí.

Je to přímo zlatý bod?

„Itálie je se Španělskem favoritem naší skupiny a v první půli dokazovala, že má vysokou kvalitu. O přestávce jsme si něco upřesnili, zlepšili jsme se a hlavně jsme dostali do hry středové hráče Karabce s Buchou. Odměnilo nás to vyrovnávacím gólem a pak jsme se zalekli.“

Čeho?

„Italové mají výborný tým, jsou v něm hráči z top klubů. Po vyrovnávacím gólu chtěli zápas strhnout na svoji stranu a vyhrát. Přidali na agresivitě i důrazu a vytvořili si pár brejkových situací. Jinak ale musím kluky pochválit. Máme první bod a teď se budeme chtít co nejlíp připravit na Slovince, abychom ve třetím zápase se Španělskem měli možnost hrát o čtvrtfinále.“

Zmínil jste, že jste v prvním poločase měli problémy, ale pak jste se zvedli. Nepolevili Italové?

„Překvapilo mě, že nás na začátku druhé půle nechali víc hrát. Asi si byli moc jistí, že mají zápas v kapse. Vrátili jsme se zpátky do hry: nejdřív jsme dali gól, který kvůli ofsajdu neplatil, a pak jsme vyrovnali. Jsem rád, že nám pomohli i mladí hráči Vitík, Šulc nebo Karabec. Všichni jsou perspektivní pro kvalifikaci na příští šampionát a tenhle turnaj je pro ně obrovská zkušenost.“

Zastavme se u záložníka Pavla Šulce, jenž netypicky začal jako levý halfbek. Po jeho ztrátě uprostřed hřiště šli Italové do vedení. Budete mu to vyčítat?

„Pavel mě úplně nezklamal, zkoušeli jsme ho už v kvalifikaci. Je schopný hrát i takhle ze strany. Je to mladý kluk a situaci chtěl řešit fotbalově. Potřebuje sbírat tyhle zkušenosti, aby věděl, v kterých prostorech si může konstruktivní věci dovolit a v kterých ne. Nevyčítal bych mu ani témeř penaltový zákrok na konci zápasu, zachraňoval situaci. Kdyby tam takhle nešel, soupeř by skóroval. Na pravé straně byl Pavel silnější než zleva, kde se dařilo Grancovi (střídajícímu Denisovi Granečnému): naskočil do rozjetého zápasu a týmu pomohl.“

A jak moc týmu pomohl skvělý brankář Martin Jedlička? Hlavně na konci měl dost důležitých zákroků.

„Tohle není žádná novinka. I kluci si zvykli, že je Martin v těžkých zápasech umí podržet. Je hlavně jeho zásluhou, že jsme uhráli bod. V závěru jsme se báli o výsledek, ale Jedla znovu ukázal, jak moc je pro nás důležitý.“

Mimochodem, jak je na tom zraněný obránce Libor Holík, jenž musel střídat už zkraje druhého poločasu?

„O půli ho dávali dohromady poté, co si podvrtnul kotník, a pak to šel zkusit. Jenže jeho stav byl takový, že si řekl o střídání.“

Zatímco v kvalifikaci spolu ve středu zálohy často nastupovali Ladislav Krejčí s Dominikem Janoškem, tentokrát jste v rozestavení 3–5–2 vsadil na Pavla Buchu, Adama Karabce a Michala Sadílka. Pragmatické rozhodnutí?

„Vychází to z týmu, který tady máme. Přišli jsme o stopera Zimu a další výběr byl omezený, takže jsem Láďovi (Krejčímu) naznačil, že nebudu brát dalšího stopera a že nám pomůže. Na tři stopery jsme hráli už na konci kvalifikace v Litvě a Řecku, ale tentokrát jsem měl obavy, jestli jsem to nepřehnal.“

Proč?

„Když jsem se šel před zápasem podívat na rozcvičku, viděl jsem, jací jsou Italové chlapáci. Nakonec to dobře dopadlo. Třeba sedmnáctiletý Karabec ve Spartě prokazuje, že je výrazná individualita. Tohle vlastně pro mě byl jediný oříšek: Janošek vs. Karabec. Rozsekl jsem to až na dopoledním rozcvičení.“

Cítíte satisfakci, že Karabec byl u vyrovnávacího gólu? To on poslal do šestnáctky centr, který si Giulio Maggiore tečoval do vlastní branky.

„Adamův výkon šel postupně nahoru a s ním šel nahoru celý tým. Kdyby si na konci zápasu sám neřekl o střídání, asi bych ho ze hřiště nesundával. Měl toho dost. Chválím mládežnické trenéry na svazu, že máme z čeho vybírat. I stoperovi Vitíkovi se otevřela šance a myslím, že jeho výkony budou ještě lepší.“