Vychytal Italy, pak Jedlička odmítal roli hrdiny: Od hašení v brance jsem

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Během kvalifikace o postup na EURO do 21 let zavřel kasu. Osm zápasů a pět čistých kont. A otevírat nehodlá brankář Martin Jedlička ani ve Slovinsku. Italům pochytal minimálně čtyři gólové šance a výraznou měrou pomohl „lvíčatům“ k úvodní remíze 1:1. „Vůbec neberu, že jsem nějaký hrdina zápasu. Od toho jsem v brance, abych takové věci hasil,“ odmítala roli hrdiny česká jednička.

Italové vás poměrně skřípli. Měli dost gólových příležitostí. Nebýt vás, mohl zápas dopadnout 1:5. Souhlasíte?

„Skřípli nás, protože mají holt velkou kvalitu. Tak hektické jsem to neviděl. My takhle hrajeme. Jsme trochu bláznivý tým. Jestli to vypadalo, že jsme mohli prohrát 1:5? Tak jsem to z branky nebral. Italové mají v týmu bombastické hráče. My si ceníme bodu a nyní se musíme nachystat na Slovince, abychom s nimi udělali tři body.“

Nicméně minimálně čtyři těžké zákroky jste vytáhl. Nebýt jich...

„Já to tak neberu. Připravil jsem se na zápas jako na každý jiný. Nějaké zákroky jsem měl, ale na to mě trenér brankářů Láďa Maier připravoval, že se takové situace objeví, a bylo na mě, abych to zahasil.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„Asi při přímém kopu Tonaliho. V těchto situacích člověk často neví, kam to půjde. Tyhle balony jsou nejtěžší. Původně jsem vyběhl, pak jsem couval a jsem rád, že se mi to povedlo zneškodnit alespoň na roh.“

A co Gianluca Scamacca, který obraně celkem zatápěl?

„Měl jsem sestříhaná videa, jak zakončuje a jak se chová na hřišti. Ukázal obrovskou kvalitu, podle mého názoru je určitě jejich rozdílovým hráčem. Itálie má fakt nabitý tým a každý její hráč je neskutečně kvalitní.“

Ukázalo se, že i s takhle kvalitním týmem můžete bodovat. Vlilo vám to sebevědomí?

„My jsme obecně dost sebevědomý tým. V mládežnických výběrech jsme se třikrát kvalifikovali na EURO a i sem jsme jeli s tím, že chceme vyhrávat. Italové přestali působit dominantně, protože i my máme kvalitu. O poločase jsme si řekli, že se musíme zklidnit, fotbal hrát umíme a musíme vstřelit gól a nepodcenit začátek, abychom naopak neinkasovali druhý. To už by bylo hotovo.“

Nastoupili jste v rozestavení 3–5-2, navíc v obraně debutoval Martin Vitík. Museli jste si zvykat, nebo si vše sedlo?

„Zkoušeli jsme tuhle formaci už v kvalifikaci a šlo nám to. Co se týká Viťase, ukazuje, že má velkou kvalitu. I proto hraje za Spartu. Jsem rád, že tu s námi je.“

Věříte si po dobrém vstupu ještě více na postup ze skupiny?

„Nyní se musíme připravit na Slovince a podle toho se budou odvíjet naše šance. Momentálně je postup otevřený pro všechny týmy ve skupině, nedá se moc kalkulovat.“