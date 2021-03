EURO U21: Česko – Itálie 1:1. Pomohl vlastňák, soupeř dohrával v devíti

Ondřej Šašinka se tlačí před jednoho z Italů v zápase na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let vstoupili do mistrovství Evropy remízou 1:1 s Itálií. Jednoho z favoritů turnaje poslal ve slovinském Celje do vedení v 31. minutě útočník Gianluca Scamacca, ale v 75. minutě „Lvíčata“ díky vlastní brance Giulia Maggioreho vyrovnala. Od 84. minuty dohrávala Itálie bez vyloučeného Sandra Tonaliho, ve čtvrté minutě nastavení uviděl červenou kartu i Riccardo Marchizza.

V sobotu se Češi utkají s domácím Slovinskem, které šampionát hostí s Maďarskem. Skupinu B zakončí o tři dny později soubojem se Španělskem. Obhájce zlata v souběžně hraném zápase zdolal Slovince 3:0. Kvůli pandemii koronaviru se šampionát hraje bez diváků.

Dva nejlepší týmy ze čtyř základních skupin projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční ve druhé fázi turnaje od 31. května do 6. června.

V české základní sestavě nastoupil na pozici stopera sparťan Vitík, který si odbyl v jednadvacítce debut. Už po necelých dvou minutách vypálil Scamacca z přímého kopu nad branku.

V 11. minutě po standardní situaci Ladislav Krejčí poslal míč před branku na volného Lingra, jehož vychytal gólman Carnesecchi. Následně si poradil i s Lingrovou střelou zpoza vápna. Na druhé straně zase Jedlička vyrazil Scamaccovu střelu. Po rohovém kopu italský útočník hlavičkoval do Vitíkovy ruky, rozhodčí ale penaltu neodpískal.

V 31. minutě se Italové prosadili. Šulc na půlce u postranní čáry přišel o míč, kapitán Cutrone přihrál za obranu na Scamaccu, který obehrál vyběhnutého Jedličku a otevřel skóre. Následně Jedlička odvrátil Cutroneho střelu na roh.

Po hodině hry zakončil Scamacca ve vápně těsně vedle. V 70. minutě se prosadil Lingr, kvůli ofsajdu však gól neplatil. Poté Zappa z úhlu zamířil nad.

V 75. minutě se výběr trenéra Karla Krejčího dočkal vyrovnání. Karabec nacentroval z přímého kopu do vápna a záložník Maggiore hlavou přehodil Carnesecchiho.

Vzápětí Jedlička vytáhl Tonaliho střelu z přímého kopu a střídající Bellanova se k odraženému míči nedostal. Poté český gólman zastavil Gabbiovu hlavičku.

V 84. minutě Tanoli přímo před zraky asistenta rozhodčího šlápl na ležícího Šašinku a od hlavního sudího uviděl červenou kartu. Italové však v oslabení paradoxně přidali na tempu a hnali se za rozhodujícím gólem, který naštěstí pro „Lvíčata“ nepřišel.

Do rány střídajícího Raspadoriho se vložil Maggiore, vlastní gól ale neodčinil, protože Jedlička pohotově zasáhl. Scamacca zase před vápnem střílel vedle a stejně dopadl i Salův pokus v šestnáctce. Těsně před závěrečným hvizdem uviděl druhou žlutou kartu Marchizza.

Španělé rozhodli se Slovinci po pauze

Španělští fotbalisté do 21 let úspěšně zahájili mistrovství Evropy. Obhájci zlata v „české“ skupině B porazili domácí Slovinsko 3:0. V Mariboru všechny góly padly až ve druhém poločase, kdy se postupně prosadili Javier Puado, Gonzalo Villar a Juan Miranda.

Slovinci v úvodní půli ještě dokázali s favoritem udržet krok, když je dvakrát podržel brankář Vekič proti nebezpečným střelám Ruize a Mirandy.

Španělé se ale po změně stran rychle dostali do dvoubrankového vedení. V 53. minutě otevřel skóre Puado a hned za minutu ho napodobil Villar další umístěnou ranou.

Domácí kapitán Elšnik mohl v 70. minutě zápas zdramatizovat, ale těsně minul. Třetí gól Španělska přidal minutu před koncem Miranda po narážečce se střídajícím Garcíou.

Slovinsko ve druhém ze tří utkání skupiny v sobotu od 18:00 vyzve český tým, jenž na úvod turnaje remizoval s Itálií 1:1. Španělé změří síly s Italy rovněž v sobotu od 21 hodin. Dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 75. Maggiore (vl.) Hosté: 31. Scamacca Sestavy Domácí: Jedlička – Vitík, Chaluš (C), Ladislav Krejčí ml. – Libor Holík (49. Granečný), Bucha, M. Sadílek, P. Šulc – Karabec (78. Drchal) – Lingr, O. Šašinka (89. Janošek). Hosté: Carnesecchi – Del Prato, Gabbia, Marchizza – Zappa (73. Bellanova), Frattesi (66. Rovella), Tonali, Maggiore (89. Pobega), Sala – Scamacca, Cutrone (C) (73. Raspadori). Náhradníci Domácí: Drchal, Fukala, Granečný, Havelka, Janošek, Kohút, Kovář, Ostrák, Plechatý, Trmal, Vaníček, Žitný Hosté: Bellanova, Cerofolini, Frabotta, Lovato, Pirola, Plizzari, Pobega, Ranieri, Raspadori, Rovella, Colombo Karty Domácí: Vitík, Bucha, Janošek Hosté: Zappa, Marchizza, Tonali (č), Del Prato, Marchizza Rozhodčí Higler (NED) – van Zuilen (NED), Balder (NED) Stadion Stadion Z'dežele (Celje)