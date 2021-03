Bucha: Slovinci nalomení nebudou. S karanténou to vyšlo o den

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost český fotbalistů do jednadvaceti let z vyrovnávací branky proti Itálii • FAČR

Italský útočník Gianluca Scamacca v utkání proti Česku na EURO do 21 let • FAČR

EURO jednadvacítek bylo za rohem – a on musel s celým týmem do karantény. Plzeňský záložník Pavel Bucha měl štěstí v neštěstí: díky negativním testům se mohl na šampionát chystat aspoň doma a se spoluhráčem Pavlem Šulcem stihli odlet týmu do Slovinska. „Nebylo to příjemné, ale zvládli jsme to,“ ulevil si Bucha, jehož UEFA vyhlásila mužem středečního prologu s Itálií (1:1). Teď už s kumpány vyhlíží sobotní partii s domácím Slovinskem.

Nebál jste se, že kvůli karanténě o EURO přijdete?

„Byla to dost nepříjemná věc, ale se Šulcíkem jsme měli štěstí, že jsme byli pořád negativní. Věřili jsme, že to tak zůstane celou dobu a budeme moct jet na turnaj. Karanténa nám skončila poslední den o víkendu před srazem reprezentace, stihli jsme to akorát.“

O kondici jste během dlouhé pauzy nepřišel?

„Nebylo jednoduché se na takový turnaj připravovat v domácích podmínkách. Byli jsme v kontaktu s trenéry Plzně a reprezentace, kteří nám vymýšleli různé věci, jak se chystat a co dělat doma. Povedlo se to a teď jsme tady.“

Proti Itálii vás dokonce vyhlásili mužem zápasu. Co vy na to?

„Potěšilo mě to, i když bezprostředně po zápase jsem takový pocit neměl. Osobně bych vybral jiné tři nebo čtyři hráče z našeho týmu. Jestli to ale takhle někdo viděl a vyhlásil mě mužem zápasu, byl jsem za to rád.“

Byl jste rád i za cennou remízu?

„První zápas, silný soupeř… Bod je fajn a teď už se plně soustředíme na Slovinsko, bude to klíčové utkání. Potřebujeme vyhrát a víc se dostávat do ofenzivních akcí, kterých proti Itálii bylo míň. Chtělo by to častěji dostat soupeře pod tlak: víc sypat míč do vápna a víc se tlačit do střeleckých možností. Tohle by mohla být cesta.“

Na rozdíl od zápasu s Itálií pravděpodobně budete muset víc tvořit. Jste na to připravení?

„Itálii už jsme uzavřeli a myslím, že se dokážeme přenastavit v hlavě tak, abychom Slovinsko zvládli. Bod z prvního zápasu je pro nás dobrý odrazový můstek a teď máme za cíl zvítězit. Každý z nás ví, jak to bude důležitý zápas, myslíme na něj od čtvrtečního rána. Už jsme si zkusili, jaké je hrát na EURO, a díky tomu můžeme být uvolněnější.“

Co vám ukázal zápas Slovinska se Španělskem, které vyhrálo 3:0?

„Španělé po zápase mluvili o tom, že se sešli na poslední chvíli, řešili přesun do Slovinska a první půle pro ně byla spíš rozkoukávací. Ve druhé nastříleli tři góly a vyhráli. Španělé budou hlavní favorit skupiny a celého turnaje, zato Slovinci jsou pro nás taková neznámá.“

Nebudou po první porážce nalomení?

Mohli byste toho využít. „Myslím, že nalomení nebudou. Hrají doma a i přesto, že na tribuny nemůžou fanoušci, nejspíš nebudou chtít skupinu dohrát bez gólu a bez bodu. Proti nám můžou cítit větší šanci než proti Itálii a Španělsku a můžou se proti nám chtít vytáhnout. První porážka je může ještě víc namotivovat.“