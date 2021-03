Lvíčata před klíčovou bitvou? Proti nejsilnějšímu soupeři trápení neskončí

Fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká na malém EURO klíčová bitva se Španělskem. Češi potřebují vyhrát, ale podle bookmakerů Chance i sázkařů jejich plán na bodový zisk nevyjde. „Výhra Španělska má kurzovou hodnotu 1,61 a je na 98 % tiketů vsazených na toto utkání. Po procentu vsadili sázkaři na remízu (kurz 3,98) a výhru české U21 (5,90),“ konstatuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Španělsko sice remizovalo v minulém duelu s Itálií, ale má silnou sestavu se zkušenými hráči, kteří nastupují v tamní nejvyšší soutěži a tak je obrovským favoritem. Češi zatím na šampionátu uhrálo dvě remízy, ale má problémy v zakončení. Na kontě má sice dvě vstřelené branky, ale oba góly byly vlastní.

„Problémy v koncovce, málo střel na branku a k tomu proti nám nejsilnější soupeř skupiny, to vše dává předem jasný výsledek. Nepřekvapí, že se hodně sází na výhru Španělska s handicapem -1 v kurzu (2,08) nebo na to, že uvidíme tři a víc branek (1,50),“ naznačuje Světlíková, že to v úterý večer pro Lvíčata nedopadne dobře a šampionát pro ně skončí už po základní skupině.