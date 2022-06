Olomoucký Daněk o velkém přestupu: Sparty se nebojím. Data mi sedí

Nohy už vysílají signály, že potřebují oddech. Před záložníkem Kryštofem Daňkem (19) a jeho parťáky z reprezentace U21 je však ještě pondělní kvalifikační střet s Andorrou v Brně. Až pak konečně pár dnů leháro na pláži, než přijde ostrý nástup do přípravy ve Spartě. Talent z Olomouce v ní chce ukázat, že na velký přestup nekývl brzy. „Byl ideální čas,“ tvrdí v rozhovoru pro Sport.

Věří si. Na angličtinu, která bude po příchodu dánského trenéra Briana Priskeho na Letné dominantním jazykem i na tvrdé tréninkové dávky nového realizačního týmu. Kryštof Daněk si jde v kariéře za svým a angažmá ve Spartě nebere jako cílovou metu. Hned v prvním roce si nadaný teenager s kreativním herním projevem hodlá vydobýt místo v sestavě.

Kolik vám zbylo sil na poslední zápas sezony?

„Sezona byla dlouhá, náročná. Ale je to naše práce. Za reprezentaci svojí země nehraje člověk každý den, to je motivace sama o sobě. I proti Andoře chceme dokázat fanouškům i sami sobě, že kvalitu máme a bereme to i jako přípravu na baráž.“

Ve skupině jste nestačili na Anglii. Bylo znát, že je někde jinde?

„Je to pravidelně jeden z nejlepších týmů Evropy. Dalo se očekávat, že vyhraje. V některých pasážích druhého zápasu jsme se Anglií vyrovnali. Každopádně nám ukázala, že máme na čem pracovat a je před námi kus práce, abychom ji dohnali.“

Budete mít vůbec nějaké volno před nástupem do přípravy Sparty?

„Čekal jsem, že bude dovolená kratší. Nakonec jsem dostal po srazu ještě deset dní volna. Za to jsem byl hodně rád. Vyjedu někam na dovolenou. Mám v hlavě, že prvních pět dní úplně vypnu a pak se začnu postupně zase hýbat. Když naskočíte do přípravy, která je vždycky šíleně těžká, musíte být trošku rozhýbaný a rozběhaný.“

Jak jste trávil čas bezprostředně po konci ligové soutěže?

„Měl jsem necelý týden volno, ale učil jsem se na maturitu. Takže to bylo těžší. (úsměv) Ale udělal jsem ji bez problémů. Chtěl jsem mít střední školu uzavřenou. Teď už se můžu soustředit jen na fotbal.“

Na vysokou tedy nepomýšlíte?

„Nikdo mě nenutí, ale podal jsem si přihlášku do Olomouce a přijali mě. Ale přestupuju do Prahy, takže nevím, jak to skloubím.“

Neříkáte si, že můžete být zpočátku v nevýhodě, když naskočíte do tréninků pod novým koučem Brianem Priskem později?

„Taky jsem na to myslel…Ale je nás v týmu asi čtrnáct, kteří začneme později. Takže startovní čáru budeme mít všichni víceméně stejnou. Kdybych byl jediný, je to horší. Na druhou stranu, volno je potřeba. Nohy fakt cítím a těch pár dnů bodne. Přestup se řešil už půl roku zpátky. Jsem moc rád, že se kluby domluvily. Přišel trenér ze zahraničí, myslím, že nikoho z nás moc nezná. Aspoň můžeme všichni začít na stejné úrovni.“

Jak na vás působí dánský trenér podle článků v médiích a toho, co se o něm říká?

„Jak říkáte, zatím jsem se o něm pouze dočetl pár věcí. Jsou to převážně pozitivní zprávy. Očekávám, že mě posune dál a budu se pod ním rozvíjet. V prvním roce bych toho chtěl odehrát co nejvíc, dostat se do sestavy a pomoct týmu. Věřím, že se ukážu tak, aby mě klub neposlal hned někam na hostování. Je to jen na mně.“

Maturoval jste z angličtiny, která teď ve Spartě pofrčí?

„To ne, ale myslím, že ji zvládám v pohodě. Cíle nás fotbalistům jsou vyšší, jít jednou do zahraničí. Může to být dobrá škola, trošku si to osaháme, vyzkoušíme.“

Priske je pedant na data, běhání. Nemáte obavu, jak u něj prospějete?

„Myslím, že zrovna mně ta data sedí. Toho se určitě nebojím. Naběhám toho vždycky hodně.“

Říkal vám někdo, že je na přestup do Sparty v devatenácti letech brzy?

„Názorů je milion. Každý to nějak vidí. Pár lidí tvrdilo, že je to brzo. Ale podle mě byl ideální čas. Cítil jsem, že posun potřebuju.“

Máte v rodině nějaké sparťany?

„O žádných nevím. Nejsme úplně fotbalová rodina. Fotbal řeším tak akorát s tátou a se strejdou. Jinak moc ne.“