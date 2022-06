Suchopárek před bitvou s trpaslíkem: Snad nám pomůžou i Brňáci

V březnu jste v Andoře vyhráli 3:0 a teď vás čeká odveta. S jakým očekáváním do ní jdete?

„Je to závěr kvalifikace, která ne že by byla neúspěšná, ale úspěšná taky úplně nebyla. Pro nás to znamená dobře se rozloučit s účinkováním v kvalifikační skupině a svým způsobem se připravit na baráž. Mužstvo doznalo poměrně dosti změn: snažíme se zkvalitnit hlavně v ofenzivě, protože tam máme určité problémy, moc branek jsme nenastříleli. Využili jsme možnosti vzít některé kluky z dvacítky, a pokud nám to vývoj utkání umožní, věřím, že bude příležitost dát jim šanci. Chceme kvalitní výkon podpořený dobrým výsledkem, a aby se zápas líbil divákům tak, abychom končili kvalifikaci spokojení.“

Pojmete tedy duel s Andorrou už jako přípravu na baráž?

„V baráži nás bude čekat jiný soupeř než Andorra. Nechci ji podceňovat, ale přece jen je to outsider skupiny. Jde o soudržnost týmu: máme dost nových kluků, chceme je poznat i mimo hřiště. Jsme plní očekávání a věřím, že zápas splní to, co si od něj slibujeme. Že tým bude šlapat. Pak by někteří nováčci mohli naskočit i do baráže.“

Jak plánujete rozložit zátěž? Přece jen je už po sezoně a blíží se start příprav na nový ročník.

„Nemyslím, že pro kluky je to období, kdy by toho měli plné zuby. I když po předchozím zápase s Anglií jsme museli některé hráče uvolnit, protože zdravotně nebyli ready. Potřebujeme, aby byli do příprav fit. Ti kluci, kteří tady jsou, byli v tréninku aktivní a měli elán. Věřím, že to v utkání potvrdí.“

Jak se motivuje tým v situaci, kdy už vám ve skupině o nic nejde a máte jistou baráž?

„Je to trochu atypické. Poprvé budeme hrát jinde, všechny zápasy kvalifikace jsme doteď hráli v Českých Budějovicích. Máme tu i víc hráčů z Brna, pro místní by to mohlo být lákadlo. Věřím, že nám fanoušci pomůžou, aby se hráči zkoncentrovali a zápas zvládli. Dlouhodobě máme horší začátky, na to chceme klást důraz. Pokud možno co nejdřív vstřelit góly, hrát po celou dobu aktivně a kvalitně na míči. Musíme myslet i na obrannou činnost, abychom nic nepodcenili. Kvalitu na to, abychom Andorru zvládli, určitě máme.“

Zmínil jste hráče Brna: dostanou doma víc prostoru?

„Bereme to kvalitativně podle toho, jak daný hráč vypadá na hřišti. Třeba Dan Fila, jenž teď sice ve Zbrojovce nehraje, ale je jejím odchovancem, nebo Michal Ševčík patří mezi hráče, kteří jsou dlouhodobě oporami svých týmů a měli by nastoupit v základní sestavě. A další? Uvidíme podle vývoje zápasu, abychom v závěru kvalifikace nic nepodcenili.“

V pátek byl dodatečně nominován brněnský záložník David Jambor, jenž nahradil zdravotně indisponovaného Lukáše Červa. Vybrali jste ho i kvůli fanouškům, že by je mohl nalákat?

„Zvažovali jsme to, protože kluci mají dovolenou, a docela složitě jsme je museli na tyhle červnové zápasy připravovat. S Anglií (1:2) se nám to povedlo i nepovedlo. Hráči měli individuální programy a už před začátkem srazu jsme měli týdenní kemp na Strahově, účast byla velmi dobrá a mělo to přínos. Ovšem po Anglii a před Andorrou jsme museli zvažovat dlouhou pauzu, mezi zápasy bylo deset dnů. Proto jsme dali klukům volno, aby měli čistou hlavu. Někteří na dva tři dny odletěli k moři. Ale zpátky k Jamborovi: byl to jediný hráč, který byl k dispozici jako náhradník, a určitě jsme zvažovali, že je z Brna. Je lídrem v kategorii U19, je na něj spoleh, má výborný charakter a řekl bych, že do týmu docela dobře zapadl.“

Bude stejně jako v Andoře chytat obvyklá dvojka Vítězslav Jaroš? A kolik nováčků z dvacítky dostane šanci?

„Myslím, že Víťa Jaroš je ten, kdo by se měl postavit do branky. Jinak šanci má skoro každý, z dvacítky může do zápasu zasáhnout klidně i sedm hráčů.“

Co očekáváte od Andorry v situaci, kdy prohrála všech devět zápasů kvalifikace při skóre 1:21?

„Stejně jako pro nás je to pro Andořany poslední zápas kvalifikace, takže očekávám, že se na to zkoncentrují a budou chtít kvalifikační skupinu uzavřít kvalitně a dobrým výkonem. V tomhle kvalifikačním okně už sehráli dvě utkání a naposledy ve Slovinsku ukázali, že není snadné jim dávat góly. Výsledek 0:2 pro ně byl velmi lichotivý a ukazuje, že mají velice dobře organizovanou hru. Hlavně v defenzivě. Moc branek nestřílejí, na druhou stranu dokážou být velice nebezpeční včetně standardních situací. Na to si musíme dát pozor.“

Sledujete už potenciální soupeře pro baráž? Máte nějakého vysněného?

„Přejeme si pochopitelně takového soupeře, s kterým bychom uspěli. Zamotané je to vlastně už jen ve skupině F, kde se rozhodne mezi Itálií a Irskem. Baráž se hraje až v září, uvidíme, co se do té doby stane. Soupeře budeme znát po losu 21. června a pak se podle toho zařídíme.“

Čistě hypoteticky, je možné, že pokud v Brně uspějete, budete tam hrát i domácí zápas baráže?

„Zatím je to předčasná otázka. Nějaké alternativy máme, ale budeme to řešit až po Andoře.“