Suchopárek o U21: Experimenty si nemůžeme dovolit. Co ztráta opor?

Konec testování, shovívavosti ke špatným výsledkům a výkonům, dalších a dalších zkoušek. Trenér Jan Suchopárek bere poslední zápasový kemp před červnovým EURO hráčů do 21 let nesmírně vážně. Ve Španělsku sice nemá zdaleka kompletní tým, přesto od hráčů čeká, že si to na férovku rozdají s Belgií (v pátek od 18 hodin) i v pondělí s Nizozemskem (14). Kdo neuspěje, ten prostě do Gruzie nepoletí. „Tohle soustředění má úplně jiné grády,“ potvrzuje Suchopárek.

Výčet absencí je hodně dlouhý. Chybí vám vyloženě některý hráč, kterého jste potřeboval vidět ve Španělsku v akci?

„O hráčích, kteří byli posunuti do áčka, se asi nemusíme bavit. Ti jednoznačně patří do kádru, přestože třeba Matěj Jurásek toho u nás moc neodehrál. Nicméně jeho kvalita do ofenzivy je velice nadstandardní. Když budou na EURO k dispozici všichni čtyři (Vitík, Matěj Jurásek, David Jurásek, Čvančara) budeme rádi. Pokud ne, věřím, že je dokážeme nahradit.“

Co ostatní, kteří na jihu Evropy nejsou?

„Hodně nám chybí záložníci, To znamená Honza Žambůrek, Filip Souček. Oba pravidelně nastupovali a během kvalifikace ukazovali kvalitu. Pomáhali nám. Ve stoperské dvojici odehrál Martin Vitík prakticky všechna utkání a teď tam musíme vyzkoušet hráče, kteří hrají pravidelně ligu. Například kluci z Pardubic (Vlček, Hranáč) hrají v poslední době velice dobře. Na místě středních obránců máme z čeho vybírat a věřím, že kvalita bude potvrzena i na mezinárodní úrovni.“

Brněnský Filip Souček je s kotníkem už delší dobu mimo hru a na rychlý návrat to zatím nevypadá. Jste v napětí, co s ním bude?

„Šlo o dost silné poranění kotníku, které se hojí poměrně dlouho. Ale nejde jen o něj. Daniel Fila měl taky dlouhou pauzu. I další kluci se můžou během několika málo týdnů dostat do formy a můžou se objevit v závěrečné nominaci.“

Prostřídáte ve dvou duelech všechny hráče?

„Je pro nás důležité, aby výsledky byly odpovídající přípravě mužstva před mistrovstvím Evropy. Nemyslím, že budou v sestavě zásadní experimenty. Nemůžeme si je už vzhledem ke kvalitě soupeřů dovolit. Ne všichni se asi dostanou do utkání. Nepředpokládám, že bychom během jednoho zápasu prostřídali všechny hráče.“

Chcete mít obě sestavy plus minus stejné nebo máte jiný úmysl?

„Máme jiný úmysl… Aby nebyly vyvážené, ale měli jsme mužstva na špičkové úrovni. Už to není obyčejná příprava, ale víceméně generálka na mistrovství Evropy.“

Máte ponětí, v jaké sestavě dorazili na kemp soupeři, rovněž účastníci akce v Gruzii?

„Známe jejich užší kádry. Došlo tam ke změnám, stejně jako u nás. Někteří hráči jsou v áčku, jiní zranění. Ale myslím, že kvalita těch mužstev se moc nezměnila. I když je fakt, že naposledy se sešla v září. Je to pro nás všechny poslední a velice důležitá příprava před EURO. Možná i stěžejní pro nominaci. Podmínky v Pinataru jsou na vynikající úrovni. Od počasí až po tréninkové plochy.“

Na co se musíte připravit v pátek?

„Belgičané hrají v rozestavení 3-4-3, které v české lize preferuje několik klubů. Hlavně Sparta je s ním úspěšná. Směrem do ofenzivy je to velice nebezpečné, je tam velká variabilita hráčů. Je vidět, že Belgie velice dobře pracuje, z týmu jde energie, agresivita. Hráči mají perfektní pohybové a herní dovednosti. Po ztrátě míče se ho hned snaží získat do své moci. Jsou na špičkové úrovni a hrají trošku jinak než Angličané nebo Nizozemci. Řekl bych, že se jejich styl dost blíží německému fotbalu. Jejich rozehrávka je nepředvídatelná, dobře cítí hru. Pro nás to znamená rychlou práci s míčem, přepínání, zajišťování v prostoru, dobrou defenzivu.“

Plánujete inspekční cestu do Batumi, kde odehrajete první dva zápasy na šampionátu?

„Už jsme tam byli, ale nejspíš v průběhu května nás čeká s vedoucím mužstva Michalem Černým ještě jedna inspekční cesta do Batumi. Chceme tam doladit veškeré detaily pro náš pobyt. Tréninkové plochy a střediska tehdy prakticky neexistovaly, byly ve výstavbě. Máme průběžné informace od UEFA. Posílá nám reporty o průběhu prací. Máme fotky, práce určitě pokročily.“

Takže bude na konci června všechno nové a krásné.

„Mělo by to tak být, ale v té fázi, kterou jsme viděli, to tak nevypadalo. (úsměv) Byla tam prakticky jenom rovina. Pokud to bude vypadat tak, jak slíbil organizátor, bude to v pořádku a na velmi dobré úrovni.“