Kovář o formě i cílech: Všechno je o hlavě. Už se cítím líp než v Teplicích

Možná až do července se protáhne Matěji Kovářovi (22) sezona. Bude finišovat dvěma vrcholy: ligovým bojem o titul a závěrečným turnajem EURO U21, na němž by měl stát v bráně českého výběru. Bez správně nastavené hlavy se neobejde. „Nebude to nic jednoduchého, ale jsem typ, co chce hrát každý zápas a užívá si ho. Fotbal zbožňuju,“ říká brankář pražské Sparty.

Sparta válí a on ji drží zezadu. Jako silná brankářská jednička funguje Matěj Kovář i v reprezentaci „lvíčat“, která se ve Španělsku chystá na červnové setkání s evropskou elitou v Gruzii. V pátek nastoupí v prosluněném Pinataru proti Belgii (18 hod.) a v pondělí se postaví Nizozemsku (14).

Matěji, jste připravený na abnormálně dlouhou sezonu?

„Pokud chcete hrát o trofeje, musíte počítat s tím, že volna není moc a budete hrát spoustu zápasů, které budou fyzicky i mentálně těžké. Každý se na to připravuje po svém. Je super, že ještě zbývá do konce sezony tolik utkání. Fyzické vypětí ze sebe jako gólman moc nevydáte, všechno je to o hlavě. Je náročné být koncentrovaný devadesát minut.“

Předpokládám, že chcete vyhrát ligový titul a na EURO projít ze skupiny. Je to tak?

„Já se spíš dívám na krátkodobé cíle a soustředím se na své výkony, aby byly konstantní. Uvidíme, na co to bude ve finále stačit. Teď mám před sebou zápas s Belgií.“

Liší se chytání za obranou Sparty a jednadvacítky?

„Trošku rozdíl to je. Ve Spartě spolu hrajeme delší dobu, jsme více sehraní. V reprezentaci se vidíme jednou za čas. Ale nemám nejmenší problém ani s jednou obranou, jsem spokojený. Hráči jsou samozřejmě jiní, ale v jednadvacítce je to nejlepší, co v Česku máme. V obou týmech hrají na svých postech kvalitní kluci.“

V lize jste se s týmem úžasně rozjeli. Jde jen o hráče před vámi anebo i vy se cítíte v bráně lépe než třeba na podzim?

„Sám na sobě cítím, že je rozdíl oproti tomu, když jsem začal za Spartu chytat v Teplicích a posledním zápasem s Hradcem. Když máte něco odchytané, člověku se hraje líp. Výsledky tomu jenom napomáhají. Ale teprve se ukáže, jak na tom opravdu jsme.“

Dá se říct, že ve výběru vašich vrstevníků musíte vzhledem k větší obměně sestavy víc komunikovat s obranou?

„Máte pravdu. V reprezentaci je to specifické. Chvíli trvá, než se kluci úplně zorientují. Musíme mezi sebou víc komunikovat, protože každý je ze svého mančaftu zvyklý na něco jiného. Tam už znáte podrobněji návyky spoluhráčů. Tady je komunikace důležitější.“

Bude vám právě proto chybět klubový spoluhráč - stoper Martin Vitík, jenž byl povolán do áčka?

„Určitě je to ztráta. Za svou výkonnost v sezoně a píli si nominaci zaslouží. Ale jsou tu hodně kvalitní hráči, kteří ho dokážou zastoupit. Jestli se na EURO k nám vrátí, to je na jiných. Obecně je dobře, že se hráči z jednadvacítky dokážou posunout do áčka.“

Do národního týmu „lvíčat“ se vracíte po půl roce. Jaká máte očekávání od herního kempu ve Španělsku se dvěma ostrými duely s Belgií a Nizozemskem?

„Hodně jsem se těšil. Je to dlouhá doba, co jsme se naposledy s klukama viděli. Každá zkušenost na reprezentační úrovni s takovými mančafty je skvělá. Čeká nás porovnání s elitou. To, že jsme se dostali na EURO, je taková třešnička na dortu této sezony.“

Pocházíte z Uherského Hradiště. Fandíte Slovácku?

„Furt to sleduju, mám tam pár kamarádů. Ale momentálně je Slovácko náš soupeř v lize, takže ho neřeším. Je jejich věc, co dělají. Já se soustředím na náš tým.“