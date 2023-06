Horňák o vzestupu Žižkova i bolesti ze Sparty: Rosický mě hodně překvapil

Hluboko v srdci má odmalička Spartu, i když vyrostl ve Vsetíně a s téměř osmdesátiletým tátou se dodnes rád prochází po valašských kopcích. „Můj vztah k tomu regionu je čím dál větší,“ líčí v rozhovoru pro iSport.cz Michal Horňák (53), asistent Jana Suchopárka v reprezentaci U21. Těsně před cestou na EURO stihl protáhnout Viktorii Žižkov přes baráž zpátky do druhé ligy. Po bolestném zimním odchodu od letenského „béčka“ ho angažmá v tradičním pražském klubu nakoplo.

Štvalo vás, že s vámi milovaná Sparta přestala po letech počítat?

„Hodně mě překvapilo, když mi Tomáš Rosický v půlce prosince oznámil, že končím. Odmalička jsem byl sparťan. Když jsem mohl hrát za Spartu, bylo to pro mě zadostiučinění a odměna. Byl jsem tam dlouho. Klubu přeju pořád to nejlepší. Jsem s ním spjatý. Viktorka Žižkov mi v té době hrozně pomohla, když mi na konci ledna podala pomocnou ruku. Moje myšlenky se mohly díky této nabídce posunout dál. Měl jsem novou motivaci.“

Cítil jste, že jste si vyhazov od druholigové rezervy nezasloužil?

„Vím, že když nejsou výsledky, je trenér odejit. Ale tady jsem to bral tak, že vychovávám mládež, hráče pro áčko. Abych jim pomohl do první ligy a třeba se zpeněžili odchodem do jiných klubů. Po minulé sezoně mi odešla celá základní sestava, což jsem Tomášovi trošku vyčítal. Říkal jsem,