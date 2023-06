ONLINE: Izrael - Česko. „Lvíčatům“ stačí k postupu remíza

Adam Karabaec v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Martin Vitík v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vítězslav Jaroš v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Adam Gabriel v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vasil Kušej v souboji s německou obranou na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Čeští fotbalisté do 21 let v posledním zápase skupiny C evropského šampionátu hrají o postup do vyřazovacích bojů proti Izraeli. „Lvíčata“ jsou po senzační výhře nad Německem 2:1 blízko, v Kutaisi jim dnes stačí remíza, na což ovšem nelze spoléhat. Na malém EURO si naposledy český výběr U21 postup do čtvrtfinále zajistil před 12 lety. Povede se to i letos svěřencům Jana Suchopárka? Zápas začíná v 18:00, sledujte ho ONLINE.