Tvorba hry? Byli jsme jako důchodci, je to velká škoda, štvalo Gabriela

Na turnaji patřil k lepším hráčům českého výběru. Adam Gabriel jen potvrdil, že na velký fotbal je více než připraven. Bohužel se však i on podepsal pod mizerný výkon „lvíčat“ proti Izraeli, kdy chybělo téměř všechno. „Tenhle poslední zápas všechno dobré shodil ze stolu,“ řekl po utkání zklamaně obránce Hradce Králové o EURO do 21 let z českého pohledu.

Prohra s Izraelem a konec na turnaji. Jak velké je to zklamání?

„Co vám mám říct, je to obrovské zklamání hlavně kvůli předvedené hře, protože si myslím, že druhý poločas byl z naší strany tragický. Druhé poločasy jsme tady prostě neměli dobré.“

Kde hledat příčinu, že se podle vás nedařilo po přestávce opakovaně?

„Nevím, upřímně si myslím, že i když jsme byli nemastní neslaní celý zápas, v první půli jsme aspoň tahali akce po stranách. Jen jsme se nedostávali do zakončení. Ve chvíli, kdy máme začít tvořit, jsme jako důchodci a nevíme si s tím rady. Proti Izraeli jsme měli být lepší a dominovat, ale udělali jsme z toho tohle.“

Nemohlo vám svazovat nohy vědomí, že ona vlastně stačí k postupu remíza? Hlásalo se, že to tak nebude, ale na hřišti to vypadalo jinak.

„O tom se bude debatovat vždycky, to je jasné. Kdybychom hráli dobře a prohráli, řeší se to stejně. My jsme prostě chtěli postoupit, ale podali jsme špatný výkon.“

Před turnajem jste říkal, že vám možná více než na samotném výsledku záleží na tom, jak se bude český fotbal v Gruzii prezentovat. Vládne spokojenost, nebo to poslední zápas až moc kazí?

„Tenhle zápas všechno shodil ze stolu, protože předchozí dva soupeři byli evropskou špičkou. Izrael sice nemá špatný tým, ale měli jsme je přehrát. Proti komu jinému ukázat, že jsme fotbalisti? Měli jsme se předvést a urvat postup. Udělali jsme ale přesný opak.“

Hrála roli i únava? V závěru to vypadalo, že Izraelci mají více sil.

„Všichni soupeři jsou na EURO nároční. Měli stejné podmínky jako my. I když jste unavený, můžete ukázat fotbalovost. Na únavu bych se nevymlouval. Spíš se ptám, proč nedokážeme proti slabšímu soupeři předvést atraktivní fotbal.“

Je vám líto, že už se tahle parta nikdy nesejde?

„Určitě mě to mrzí. Pro mnohé jde o konec v jednadvacítce. Samozřejmě se s řadou kluků budeme potkávat v rámci ligy, ale na tohle nezapomenete, máte společné fotky i zážitky, jen je škoda, že to dopadlo takhle. Mohli jsme se i vystřelit někam dál, ale takové výkony asi stačit nebudou.“

Byl nakonec po výhře nad Německem postup blíž, než jak jste v něj doufali před turnajem?

„Kdybychom měli soupeře v jiném sledu a měli po prvním zápase tři body s Izraelem, samozřejmě bychom debatovali o bodu ze zápasu s Anglií nebo Německem v jiném světle. Rozlosování ale bylo takové, že jako posledního soupeře jsme dostali Izrael, o to větší škoda, že jsme to nezvládli.“