Izrael - Česko 1:0. „Lvíčata“ na EURO končí, postup utekl až v závěru

Čeští fotbalisté do 21 let na mistrovství Evropy v závěrečném třetím utkání skupiny C prohráli s Izraelem 0:1 a do čtvrtfinále neprošli. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka drželi v Kutaisi až do 82. minuty postupový nerozhodný výsledek, pak se ale prosadil hlavou Omri Gandelman a poslal soupeře poprvé v historii do vyřazovací fáze.