Anglické nebe! Neprůstřelný Trafford vychytal Albionu titul na ME do 21 let

Angličané po 39 letech ovládli mistrovství Evropy do 21 let • ČTK / AP / Tamuna Kulumbegashvili

Finále ME do 21 let se díky koncovce zápasu zapíše do historie zcela zákonitě. Duel mezi Anglií a Španělskem rozhodl gól neobvyklou částí těla, gólman James Trafford se dočká možná před Wembley malinkaté sochy, protože během celého turnaje nedostal gól, v posledních sekundách zápasu chytil penaltu a zpečetil anglické nebe. Ostrované slaví titul mistrů Evropy do 21 let po dlouhých 39 letech. O partě trenéra Lee Carsleyho se bude hovořit jako o výběru neprůstřelných.