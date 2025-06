PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Vzpomínáte? Možná spíš ne. Tak pro připomenutí. Slovensko hostilo fotbalové EURO hráčů do 21 let už před pětadvaceti lety. A mladí Češi pod legendárním koučem Karlem Brücknerem postoupili až do finále. V něm prohráli s Itálií 1:2, oba góly vítězů vstřelil jistý Andrea Pirlo… „Víme, že máme na co navazovat,“ přikývl stoper Karel Spáčil, jenž se připravuje se spoluhráči na čtvrteční ostrý start s Anglií v Dunajské Stredě. „V té době jsme ještě nebyli ani na světě,“ usmál se.