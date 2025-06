Rigo o sezoně Baníku: Lepší to být nemohlo. Odejde po EURO? Na USA je ještě čas

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Na EURO U21 bojuje za rodné Slovensko i sám za sebe. Tomáš Rigo (22) je rád v ostravském Baníku, s nímž prožil skvělou sezonu zakončenou čtvrtým místem v Chance lize. Ovšem jak strop své kariéry to nebere. „Doufám, že po turnaji budou na stole nějaké nabídky. Myslím, že každý hráč z Česka nebo ze Slovenska se chce posunout do zahraničí. Nejsem výjimka,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport šikovný záložník, který má za sebou povedený part proti Španělsku (2:3).

Co vám ukázala premiéra na domácím šampionátu?

„Že se můžeme rovnat těm nejsilnějším soupeřům. Víme, kde jsme udělali chyby a co musíme příště provést lépe, abychom zápas dotáhli k lepšímu výsledku. Ve druhém poločase jsme se Španělsku vyrovnali. Ten první byl v jasně jeho režii. V prvních dvaceti minutách byla znát jejich individuální kvalita. Španělé velmi dobře kombinovali, měli klid na míči. Pak jsme se do toho dostali a začali jsme být nebezpeční. Vlítli jsme na ně a oni byli podle mě trošku zaskočení. Pořád všichni věříme, že můžeme ze skupiny postoupit. A budeme věřit do poslední možné chvíle.“

Jak se cítí hráč v červnu, kdy se má po náročné klubové sezoně vyhecovat na reprezentační vrchol?

„Takhle to táhnu druhý rok po sobě. Začátek soutěže nebyl z mé strany úplně dobrý, až od třetího, čtvrtého kola jsem začal hrát lépe. Letos to musím zlepšit, připravit se. Není to jednoduché, ale o tomto jsme všichni snili a teď si ten sen žijeme. Jsem rád, že můžu reprezentovat a být tady s klukama. Motivuje mě to. Dokud můžu, dám do toho sto procent. Dovolená časem přijde. Po EURO dostanu nějaké volno. Trenér mi ale říkal, že moc ho nebude.“ (úsměv)