Naděje pro lvíčata? Výhry nad Rakouskem jsou velkou vzpruhou, říká kouč Lavička

Že by záblesk naděje? Česká jednadvacítka má za sebou povedenou misi v Alpách. Během týdenního kempu vyhrála oba testovací zápasy s Rakouskem a dostala důležitou dávku sebevědomí před finále rozpačité kvalifikace na EURO. Pro připomenutí: českým mládencům na podzim nemusí stačit ani čtyři vítězství ze čtyř zbývajících partií.

Brzda, plyn, brzda, plyn… Nedělní kolony na ucpané dálnici A10 byly pro jednadvacítku jedinou komplikací na konci týdne dobrých zpráv. „Bylo to užitečných sedm dnů,“ řekl deníku Sport trenér Vítězslav Lavička. Kemp v Rakousku se povedl, orámovaly ho dva vítězné přáteláky s Rakouskem (ve čtvrtek 3:0, v neděli 3:2). „Před závěrem kvalifikace na EURO to pro nás znamená velkou vzpruhu,“ ocenil Lavička.



Zatím nemá cenu zaklínat se mistrovstvím Evropy, které za rok hostí Itálie a San Marino, ani olympijským Tokiem 2020. Češi mají kvalifikaci na EURO rozehranou bídně, do baráže je nemusí posunout ani superpodzim se čtyřmi výhrami ve čtyřech zápasech.

Ovšem týden v Rakousku ukázal, že není všechno špatně. Počítá se slušná produktivita (šest gólů ve dvou zápasech), dvě vítězství proti soupeři na stejném levelu i slibná představení nováčků. Mezi nimi vyčníval útočník Jan Kuchta: slávista, jenž na jaře hostoval ve druholigovém Žižkově, se trefil v obou duelech.



„Rozšířili jsme si obzory,“ poznamenal Lavička. „Nechci tyhle zápasy přeceňovat, nebylo to bez chyb, ale většina hráčů se ukázala v dobrém světle. V závěru kvalifikace na tom můžeme vydělat.“



Zatímco borci z reprezentačního áčka v pátečním pouťáku s Austrálií připomínali partu prázdninových výletníků, zelenáči z jednadvacítky si o 350 kilometrů dál obnovili sebevědomí po březnové facce 0:3 v Řecku.

„Líbilo se mi, že nikdo nebyl myšlenkami na dovolené, všichni to vzali zodpovědně,“ pravil Lavička. Svoje chlapce v Kaprunu nemučil na hřišti od rána do večera, mohli se i třeba projet na kole. Když se na konci soustředění sešli před autobusem, od trenéra uslyšeli: „Děkuju vám.“



Příběh jednadvacítky bude pokračovat zkraje září: po zastávce u trpaslíka v San Marinu přijde osudový zápas s lídrem „české“ skupiny Řeckem. „Naděje na EURO je hodně v mlze,“ přiznal Lavička. „Ale dokud je šance, budeme se o ni rvát.“