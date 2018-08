Lavička o Matouškovi v reprezentaci: Jeho vzestup překvapil i mě

Některá jména jsou napsaná fixem, některá jen tužkou. Podle toho, kdo má do nominace blíž. Trenéru jednadvacítky Vítězslavu Lavičkovi kloužou oči na tabuli v rohu jeho kanceláře často. Příští úterý představí seznam vyvolených pro pokračování kvalifikace na EURO proti San Marinu a Řecku, hrát se bude první a druhý týden v září.

„Snad vybereme správně,“ poznamená Lavička. Pro připomenutí: desetidílná bitva o mistrovství Evropy není rozjetá nejlépe, Češi ztrácejí šest bodů na druhé Chorvatsko a devět na lídra z Řecka (oba týmy odehrály o jeden zápas víc).

Můžeme začít trochu osobně? Jak se vám před blížící se nominační tiskovkou spí?

„Spí se mi dobře, se spaním nemám problém. Ale přiznávám, že s tím, jak se blíží náš důležitý sraz, myšlenky víc a víc směřují k tomu, abychom ukázali na správné hráče.“



Je to těžká práce? Během kvalifikace se v týmu nestihlo vytvořit pevné jádro a kromě brankáře jste na všech postech protočil spoustu hráčů.

„V tom vidím největší rozdíl mezi minulým a nynějším kvalifikačním cyklem. V minulém byl tým stabilizovanější.“



I proto, že dost potenciálních reprezentantů nehraje? Stačí se podívat do FORTUNA:LIGY, kde v minulém kole hned šest týmů nenasadilo ani jednoho hráče ročníku 96 a mladší.

„Mrzí mě to, ale je to realita. Jeden příklad za všechny: třeba u našeho kapitána Jirky Kulhánka to vypadalo, že si ve Spartě buduje pevnější pozici, jenže přišel zlom a vypadl ze sestavy.“



Příbramský objev Jan Matoušek, kterého si zkraje sezony pojistila Slavia, se zatím jen posouvá. Překvapil vás jeho raketový vzestup?

„Sledoval jsem ho už v minulé sezoně ve druhé lize, ale přiznávám: i mě překvapil. Každopádně má všechny předpoklady pro moderní fotbal a jsem rád, že ještě zůstává na hostování v Příbrami, kde existuje vyšší pravděpodobnost, že bude hrát. Pravidelná herní praxe je pro kluky v jeho věku absolutní základ.“



Kouč dvacítky Karel Krejčí mi nedávno prozradil, že Matoušek přejde k vám. Platí to?

„S Karlem Krejčím jsme to probírali zrovna v pondělí na poradě. Pokud všechno půjde podle plánu, měl by se Honza objevit u nás v jednadvacítce. Ale nechci předbíhat, nominace půjde ven až příští úterý.“ (usmívá se)

Mimochodem, nechtěl Matouška trenér Karel Jarolím do áčka?

„Diskutovali jsme o tom, ale myslím, že Karel a jeho kolegové jsou pro postupné kroky.