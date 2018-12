Fotbalová devatenáctka se o ME utká s Anglií, Dánskem a Řeckem

"Los nám přiřkl velice těžkou skupinu. Nicméně hrajeme v Anglii, což pro nás bude určitě velká motivace, všichni se na to těšíme a věříme, že uspějeme," komentoval los trenér devatenáctky Jan Suchopárek.

Výběr do 17 let v březnu zavítá do Nizozemska, kde se o jedno postupové místo na ME utká s domácím týmem, Izraelem a Severním Irskem.

"Favoritem skupiny bude určitě Holandsko, které navíc bude hrát v domácím prostředí. My ale uděláme vše pro to, abychom se poprali o druhé místo. Myslím, že Izrael i Severní Irsko jsou soupeři, se kterými se dá hrát," řekl trenér sedmnáctky Václav Kotal. "Nizozemsko máme až jako poslední zápas a já věřím, že už před tímto posledním zápasem budeme vědět, co a jak. Uděláme vše, abychom se na mistrovství Evropy dostali," dodal.

Oba celky rovněž už znají i první soupeře pro následnou kvalifikaci o ME 2020. Sedmnáctka si na přelomu září a října příštího roku zahraje s domácím Finskem, Bosnou a Hercegovinou a Moldavskem. Devatenáctka se představí 9. až 15. října doma, kde vyzve Norsko, Ázerbájdžán a San Marino.