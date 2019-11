Jednadvacítka před San Marinem a Chorvatskem: Krejčí a Matoušek jsou zpět | iSport.cz

Konstantinos Dimitriu zastavuje nedovoleně Ondřeje Šašinku. Za svůj zákrok dostal řecký reprezentant do 21 let červenou kartu • ČTK

Jan Matoušek bojuje o míč s Jorgosem Ntaviotisem v zápase reprezentací do 21 let • ČTK

Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí během utkání s Řeckem • ČTK

Český záložník Michal Sadílek v souboji s Fraserem Hornbym během kvalifikačního zápasu ME se Skotskem • ČTK

Do nominace české fotbalové reprezentace do 21 let pro nadcházející zápasy kvalifikace mistrovství Evropy se San Marinem a v Chorvatsku se po zranění vrací záložník Ladislav Krejčí ze Sparty. Ve výběru trenéra Karla Krejčího nechybí ani jablonecký Jan Matoušek, který od posledního říjnového duelu se Skotskem kvůli zdravotním problémům nehrál.