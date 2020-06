Tak trochu jiné EURO jednadvacítek. Bude zajímat i Hložka a spol.? | iSport.cz

V Chorvatsku budou reprezentanti do 21 let hájit postupové místo ve skupině. V případě porážky by je minimálně domácí předstihli • Martin Mls

Po čtyřech zápasech má reprezentace do 21 let 8 bodů, Chorvati o dva méně, ale také mají odehráno míň zápasů • Martin Mls

Česká reprezentace do 21 let po výhře v Chorvatsku • Twitter/ceskarepre_cz

Tohle tu ještě nebylo. Evropská fotbalová vláda v úterý rozhodla, že mistrovství Evropy se bude příští rok hrát nadvakrát: v březnu skupinová fáze pro šestnáct kvalifikovaných týmů a na přelomu května a června si to osm nejlepších rozdá v play off o titul. UEFA tím reagovala na časovou kolizi s velkým EURO, které má začít pouhých pět dnů po finále jednadvacítek. „Náš cíl se nemění, chceme postoupit,“ vzkázal trenér české jednadvacítky Karel Krejčí.

Kdyby všechno šlo podle plánu, měla by česká jednadvacítka za sebou šest kvalifikačních zápasů a teď by tým vstřebával zážitky z kempu v rakouském Kaprunu, který se měl uskutečnit zkraje června.

Jenže v bláznivém roce 2020 je všechno jinak.

Kvůli pandemii koronaviru Češi hráli naposledy loni v listopadu, díky vítězství 2:1 v Chorvatsku jsou ve své kvalifikační skupině první. Na březnový šlágr v Řecku, které je v „české“ skupině druhé, už nedošlo. Nejen fotbalový svět se úplně zastavil.

EURO se mělo původně hrát od 9. do 26. června 2021, ale vzhledem k přesunu velkého mistrovství Evropy z letošního léta na příští bylo jasné, že jednadvacítky budou muset ustoupit. Nejdřív se v kuloárech spekulovalo o létu 2022, čímž by se celý cyklus o rok prodloužil, ale… „Téhle variantě jsem moc nevěřil,“ tvrdí trenér Karel Krejčí.

Nakonec je tu jiný scénář: turnaj v Maďarsku a Slovinsku bude rozdělený na dvě poloviny, které od sebe dělí dva měsíce. Od 24. do 31. března se bude hrát základní část pro šestnáct týmů, které se rozdělí do čtyř skupin. Dva nejlepší z každé skupiny postoupí do play off (čtvrtfinále, semifinále, finále), které se má uskutečnit od 31. května do 6. června. Pro ilustraci: velké EURO začíná 11. června.

„Tenhle formát je pro nás překvapivý, ale bude spravedlivý pro všechny týmy. Jde o docela zajímavé rozuzlení, ovšem pro nás se nic nemění. Toužíme po postupu a úspěchu bez ohledu na to, jestli se systém turnaje změnil, nebo ne,“ říká kouč Krejčí.

Jeho tým v první polovině kvalifikace neprohrál a má slušnou šanci vejít se mezi čtrnáct vyvolených. Přímo postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších z druhých míst, Slovinsko s Maďarskem mají účast jistou. Původně plánovaná baráž je zrušená, aby se v listopadu stihla dohrát skupinová fáze.

„Snad nepřijde nějaká druhá vlna, která by všechny plány zase nabourala,“ doufá trenér Krejčí. Druhá polovina kvalifikace by měla začít zářijovým dvojzápasem v San Marinu a s Chorvatskem, v říjnu Češi pojedou do Skotska a Litvy plus potřebují odehrát odloženou bitvu v Řecku.

V listopadu by měla být kvalifikace hotová a hned v březnu začne EURO. „Tuším, že to bude oficiální reprezentační termín. Kdyby nebyl, nejen týmy z velkých zemí by mohly přijít o řadu hráčů, které by kluby nemusely chtít pustit,“ vykládá Krejčí.

Letní část turnaje bude znamenat malý návrat do minulosti: EURO jednadvacítek se před velkým mistrovstvím Evropy nebo světa pravidelně hrálo až do roku 2006. Od té doby se šampionát jednadvacítek koná v lichých letech, aby ke kolizi s turnajem dospělých nedocházelo a trenéři měli pestřejší výběr.

Příští rok to bude jiné – a u některých hráčů může nastat dilema. Do reprezentačního áčka už nakoukl jeden z lídrů jednadvacítky Michal Sadílek a o test si říká plzeňský záložník Pavel Bucha či sedmnáctiletý ofenzivní talent Adam Hložek. „Že bychom mohli být na EURO oslabení? Takhle nepřemýšlím, navíc jsme zatím nikam nepostoupili,“ poví Krejčí. „Ale věřím, že pokud na Evropu projdeme, budeme tam v plné síle.“