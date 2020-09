Slávista Musa válel! Góly proti Řecku pomohl i české jednadvacítce

Útočník Slavie Petar Musa se blýskl v zápase kvalifikace o postup na EURO hráčů do 21 let. V dresu Chorvatska vstřelil dvě branky proti Řecku, kterými přispěl k vítězství 5:0. Tento výsledek pomohl i českému výběru, s nímž se Vatreni utkají v pondělí.

V útoku Slavie zatím stále plní roli dvojky za Stanislavem Teclem. Petar Musa v úvodních dvou kolech FORTUNA:LIGY odehrál v součtu 39 minut, na gól zatím nejlepší střelec minulé sezony (spolu s Liborem Kozákem ze Sparty) čeká.

To v chorvatské jednadvacítce je to jiná pohádka. V prvním kvalifikačním duelu o postup na EURO v letošním roce nastoupil Musa v základní sestavě. A blýskl se dvěma trefami. Po gólech Nikoly Mora a Lovra Majera zvyšoval ve 14. minutě už na 3:0. Míč poslal z hranice malého vápna do sítě poté, co k němu prošel centr Daria Špikiče z pravé strany.

Druhý gól přidal Musa v 52. minutě. Naběhl si na Morův pas mezi stopery, poradil si i s vyběhnuvším brankářem a poslal míč do odkryté branky. Stanovil tak konečné skóre 5:0.

Chorvatsko se díky výhře dotáhlo v kvalifikační skupině jeden bod za druhé Řecko. Pomohlo zároveň českému týmu, který má v čele stále náskok čtyř bodů, byť jeho dva nejbližší pronásledovatelé mají ještě jedno utkání k dobru.

V pondělí 7. září dojde na vzájemný střet Čechů s Chorvaty. Jeho důležitost si uvědomuje také Davor Šuker, prezident chorvatského fotbalového svazu. „Abychom zůstali ve hře o postup, bylo nutné tento zápas vyhrát. Ještě důležitější ale teď je zůstat při zemi a soustředit se na utkání s Českou republikou. Bude to jiný zápas, ale pokud budeme hrát s touto touhou a přístupem, máme šanci vyhrát. Jsem hrdý, jak naši hráči hráli,“ uvedl Šuker.

Kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let - skupina 4:

Chorvatsko - Řecko 5:0 (4:0)

Branky: 1. Moro, 5. a 24. Majer, 14. a 52. Musa.

Tabulka: