Jednadvacítka počítá zisky: nabrala sebevědomí a našla nového střelce

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let uspěli v kvalifikačním utkání na hřišti San Marina • FOTO: Martin Gregor

Skoro deset měsíců. Tak dlouho česká jednadvacítka nehrála zápas, i její program nabourala pandemie koronaviru. Středeční restart v San Marinu se povedl dokonale: Češi v šestém dílu kvalifikace na EURO vyhráli 6:0 a do pondělní bitvy s Chorvatskem můžou jít v relativní pohodě. „Na hráčích bylo vidět, že se na sraz těšili. Mám dobrý pocit z každého tréninku a jsem rád, že jsme si to přenesli do zápasu,“ chválil trenér Karel Krejčí. Co všechno ukázala vítězná partie s trpaslíkem? iSport.cz vybral pět důležitých detailů.