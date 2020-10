Kouč Krejčí po úspěšném boji v Litvě: Tahle výhra je pro tebe, mami

Ulevilo se vám po vydřené výhře v Litvě?

„Nebylo to jednoduché, zklamání po páteční porážce ve Skotsku bylo dost velké. Čekal jsem, jak na to tým zareaguje. Rozhodl jsem se přenést zodpovědnost na nejzkušenější hráče, aby i v listopadu bylo o co hrát. Nejcennější je, že jsme uhráli tři body a živíme postupovou šanci. A ještě něco…“

Prosím.

„Tuhle výhru věnuju taky svojí mamince, která je po vážné operaci. Je naší velkou fanynkou a věřím, že jí tenhle výsledek udělá radost a povzbudí v jejím velmi důležitém boji.“

Musela mít radost, když jste se ve 22. minutě dostali do vedení. Ostatně, povedl se vám celý první poločas, viďte?

„Vyšel nám vstup do zápasu, dali jsme gól. Až na dvě výjimky jsme to kontrolovali. Ovšem ve druhé půli jsme dělali chyby směrem dozadu: Litevci nám zblokovali střelu, vyjeli z toho a dostali jsme je na koně. Ožili a zjednodušili hru nákopy, jedna hlavička skončila vedle a úplně na konci brankář Jedlička chytil gól. Bylo to šťastné vítězství, ale tyhle tři body jsme moc potřebovali.“

Nebyly to zbytečné nervy? Měli jste víc šancí než na jeden gól.

„Jasně, třeba za stavu 1:0 šel Matoušek sám na branku. Škoda, že to neproměnil, asi by to pak bylo klidnější. Měli jsme dost dobrých věcí, jenže jsme je nedotáhli do finále a strachovali jsme se do poslední chvíle. Povedlo se to díky tomu, že tým má charakter a vnitřní chemii. Závěr jsme ubojovali a jsem rád, že jsme pořád ve hře. Tři body byly priorita.“

Pomohlo k nim i nové rozestavení 3–5–2?

„Měli jsme na to strašně málo času, v podstatě dva tréninky. Snažil jsem se do toho dostat hráče, kteří mě ve Skotsku nezklamali. V rozehrávce jsme šli do tří stoperů, v defenzivě jsme přeházeli na naše klasické 4-2-3-1. Nebylo to nic složitého na pochopení. Stopeři Plechatý se Zimou si zasloužili, aby hráli, a chtěl jsem tam dostat i kapitána Chaluše, který v posledních zápasech nehrál.“

Po pauze kvůli kartám se vrátil útočník Ondřej Šašinka, jenž vstřelil rozhodující gól. Potěšil vás?

„Zápas odpracoval. V té gólové situaci je silný: zavěsil se a proměnil centr. V Baníku trochu přestal hrát, takže gól mu stejně jako všem útočníkům může zvýšit sebevědomí. Věřím, že mu to pomůže i směrem k listopadovému zápasu v Řecku.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 22. Šašinka Sestavy Domácí: Krapikas (C) – Širvys, Kloniunas, Šatkus, Stockunas – Čyžas, Ramanauskas, Anisas – Jankauskas, Banevičius, Kružikas Hosté: Jedlička – Plechatý, Chaluš (C), Zima – Vaníček, Janošek, Sadílek, Granečný – Bucha – Matoušek, Šašinka Karty Domácí: Šatkus, Kloniunas, Stockunas, Ramanauskas, Milašius Hosté: Sadílek, Bucha Rozhodčí Krogh – Mastrup, Dahl Stadion