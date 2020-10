Litevský expert Šašinka slavil po roce. EURO? Sílu na postup máme, burcuje

Rok a pár týdnů. Tak dlouho čekal v národním týmu na soutěžní branku. V úterý na větrné hůrce v Litvě se však Ondřej Šašinka prokázal opět jako nadějný střelec. Vypjatou bitvu rozhodl jedinou trefou po parádní akci. „Velmi těžké utkání. Nyní musíme v Řecku ukázat, jak jsme na tom týmově. Myslím si, že jsme dostatečně silní na to, abychom to zvládli a postoupili na EURO,“ zůstává optimistou jeden ze stálých členů základní sestavy lvíčat.

Dva zápasy s Litvou a bilance 2+1. Jste na ni specialista?

„V prvním zápase jsem měl šťastnou asistenci a gól z penalty. Tentokrát se to povedlo i hlavou ze hry, za což jsem rád. Kluci to krásně vykombinovali u lajny, odskočil jsem si od soupeře, Buchyč mi dal dobrý centr a já se to pak už jen snažil umístit. Byl to pěkný gól.“

Také jste na něj čekal od úvodního zápasu s Litvou. Déle než rok.

„Je to tak. Naštěstí to tam padlo zrovna v takhle důležitém utkání v boji o postup na EURO. Hlavně že jsme vyhráli. Tři body jsou pro nás velmi důležité. Musíme také poděkovat Jedlovi v brance, který nás na konci hodně podržel a vlastně zachránil vítězství. Ukázal, že je pro nás klíčovým hráčem a potvrdil to zrovna ve chvíli, kdy jsme to nejvíce potřebovali.“

Jak se vám hrálo v novém rozestavení 3-5-2, bylo to v něčem jiné?

„Určitě mi to na dva hroty vepředu vyhovovalo. V předchozích zápasech nás bylo málo ve vápně a moc jsme se tam nedoplňovali. Proti Litvě nám to docela šlo. Ještě bych si dokázal představit víc centrů do vápna, ale to záleží také na soupeři.“

Věříte si, že to v Řecku zvládnete a vybojujete účast na EURO?

„Už teď to bylo velmi těžké. Musíme ukázat, jak jsme na tom týmově. Myslím si, že jsme dostatečně silní na to, abychom to zvládli a postoupili na EURO. Už jsme toho spolu dokázali hodně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 22. Šašinka Sestavy Domácí: Krapikas (C) – Širvys, Kloniunas, Šatkus, Stockunas – Čyžas, Ramanauskas, Anisas – Jankauskas, Banevičius, Kružikas Hosté: Jedlička – Plechatý, Chaluš (C), Zima – Vaníček, Janošek, Sadílek, Granečný – Bucha – Matoušek, Šašinka Karty Domácí: Šatkus, Kloniunas, Stockunas, Ramanauskas, Milašius Hosté: Sadílek, Bucha Rozhodčí Krogh – Mastrup, Dahl Stadion