Jedlička je jednička: sedm zápasů, čtyři nuly! Šance na postup žije

21 bodů = VELKÁ NADĚJE

První nutná podmínka: Češi musejí vyhrát v Řecku. K prvnímu místu ve skupině by ještě potřebovali, aby Skotové uhráli nejvýš tři body a Chorvaté nejvýš čtyři. Řekové už by Česko nemohli předstihnout. Pokud by Češi skončili druzí, mohli by se vejít mezi pět nejlepších z druhých míst.



19 bodů = TÉMĚŘ KONEC

Remíza Česka v Řecku by znamenala problém. Aby Češi skončili první, potřebovali by, aby Skotové uhráli nejvýš bod a Chorvaté nejvýš tři. Ani v tomto případě by Řekové už nemohli Česko předstihnout. Pokud by Češi skončili druzí, jejich šance skončit mezi pěti postupujícími by byla takřka nulová.



18 bodů = ÚPLNÝ KONEC

V případě porážky v Řecku by Češi nepostoupili. Na prvním místě je totiž už den před zápasem v Aténách stoprocentně přeskočí Skotové, nebo Chorvati. I kdyby se Češi udrželi na druhém místě, s dvanácti body (výsledky s posledním San Marinem se budou škrtat) by se mezi pět postupujících nevešli.