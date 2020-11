Jednadvacítka slaví postup na EURO! Pomohlo jí vítězství Řecka, kdy je los?

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Povedlo se! Čeští fotbalisté do jednadvaceti let postoupili na evropský šampionát. Dnešní výhra Řecka nad Skotskem (1:0) znamená, že mužstvo kouče Karla Krejčího vyhrálo svou kvalifikační skupinu a postupuje na EURO, které v roce 2021 hostí Maďarsko a Slovinsko, přímo z prvního místa.

Češi zakončili kvalifikaci už v pátek s bilancí šesti výher, tří remíz a jediné porážky. Na druhém místě, z nějž na EURO projde pět nejlepších celků z devíti skupin, skončilo se ztrátou jednoho bodu Chorvatsko. Skotsko, které jako jediné mohlo v případě dnešního vítězství z první příčky Čechy sesadit, skončilo o další dva body zpět třetí.

Jednadvacítka se na mistrovství Evropy představí po čtyřleté přestávce a soupeře pro základní skupinu se dozví při losu 10. prosince. Naposledy si na EURU čeští fotbalisté zahráli v roce 2017 v Polsku, kde nepostoupili ze základní skupiny. V roce 2019 národní tým neuspěl v kvalifikaci.

KDO UŽ POSTOUPIL NA EURO U21 Slovinsko (pořadatel), Maďarsko (pořadatel), Česko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Anglie, Rusko, Španělsko, Nizozemsko, Portugalsko, Dánsko

Šampionát v Maďarsku a Slovinsku se původně měl hrát obvyklým systémem příští rok v létě, ale kvůli pandemii koronaviru se formát změnil. Nově se šestnáct účastníků od 24. do 31. března utká ve čtyřech základních skupinách, z nichž vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let - skupina 4:

Chorvatsko - Litva 7:0 (3:0), Řecko - Skotsko 1:0 (1:0).