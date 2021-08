Suchopárek chce s Lvíčaty splatit dluh: Karabec bude v kostře ofenzivy

Vybavujete si ten moment, který popisuje Petr Fousek?

„Jo, od té doby nesmím do Norska. Vlastně jsem tam fakt nebyl… Naštěstí nerybařím.“ (smích)

Předseda tvrdil, že vás k této funkci předurčuje odbornost a charakterové vlastnosti, že jste měl úspěchy s mladšími reprezentačními výběry. Souhlasíte?

„Za ten úvod děkuju, až se červenám, protože si myslím, že není až úplně takový… Ale jsem rád, že jsem tu nabídku mohl přijmout, a že jsem měl taky možnost si složit vlastní realizační tým, což se ne vždycky stává. Věřím, že mužstvo dovedeme co nejdál, cíl je určitě postup na EURO a základ týmu by měl tvořit především ročník 2000. Ten podle mého zklamal na šampionátu v Arménii 2019, kde získal ve skupině jediný bod, ty všemožné důvody tady teď nebudu rozebírat, ale máme rest vůči českému fotbalu, který se nám snad povede splatit.“

Mluvil jste o ročníku 2000, co ale takový Adam Karabec, který je mladší? Bude patřit mezi opory?

„Adam je určitě jeden z hráčů, kteří by měli tvořit kostru ofenzivy, ale je jich tam poměrně dost. Budeme spíš opření o ročník 2000, ale hráči jako Adam, Pavel Šulc, Kryštof Daněk jsou rozdíloví už dneska v první lize. Je z čeho čerpat, ale vždycky musí šlapat celý tým, ne jen pár jednotlivců.“

Nahrazujete u týmu trenéra Karla Krejčího, jemu se trochu vyčítal herní projev mužstva. Jak tohle změníte?

„Myslím, že stav kolem EURO tehdy nejde úplně srovnávat teď se startem kvalifikace. V tomhle týmu je daleko víc ofenzivních hráčů, chybí nám ale střelec. Ve středové řadě je ovšem spousta hráčů, kteří dokážou zápasy rozhodovat. Chceme určitě hrát kombinačně, rozhoduje ale efektivita, tak abychom nehráli kombinačně a nedali sotva dva góly… Moje krédo je jednoduché: je lepší vyhrát, než prohrát, a ten kdo dá víc gólů, zpravidla vyhrává…“ (smích)

Budete s koučem áčka Jaroslavem Šilhavým řešit systémové věci obou týmů?

„Určitě budeme, ale nemyslím si, že by v nějaké době docházelo k tomu, že musí všechny týmy od jednadvacítky dolů hrát stejně podle áčka. Ano, áčko nám ukázalo, že herní styl a rozestavení použité na EURO našemu naturelu docela sedí, ale nevylučuju, že v některých zápasech budeme hrát jinak. Záleží na hráčích, kteří budou k dispozici, vymýšlet jim pak nevhodný systém je scestné.“

Pomůže vám při komunikaci, že se znáte ještě z hráčských dob ze Slavie?

„S Jardou jsme odehráli jen pár zápasů, nepotkali jsme se na delší dobu. Když jsem přišel do týmu, byl jsem mladý hrát, Jarda už byl kapitán a lídr týmu. Vzpomínám, když začínala příprava, kolem Jardy se všechno točilo, ne že by to všechno řídil, Jarda není takový typ, ale měl u spoluhráčů přirozenou autoritu, díky čemuž na všechny působil. Byla to persona na hřišti a dneska se ukazuje i v trenérském řemeslu.“

Nový realizační tým U21

Trenér: Jan Suchopárek

Asistent: Michal Horňák

Trenér brankářů: Petr Kouba