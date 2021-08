Den změn na FAČR: Suchopárek k jednadvacítce, konec Paulyho. A dál?

Dnes se sejde výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky, který rozhodne o důležitých personálních změnách. Podle zdrojů redakce by měl předseda Petr Fousek pozdě odpoledne na tiskové konferenci komentovat jmenování nového generálního sekretáře, hlavního trenéra týmu do jednadvaceti let a také změny v komisi rozhodčích pro Čechy. Je však možné, že agenda bude košatější. Deník Sport nastiňuje možné scénáře.

Novým šéfem lvíčat se má stát Jan Suchopárek, který povýší od výběru do osmnácti let. Byť byl někdejší reprezentační stoper od začátku favoritem, na listině adeptů figurovali také Václav Kotal či Luboš Kozel. Osloven lidmi z asociace byl i Vítězslav Lavička. Jednapadesátiletý Suchopárek už podle zdrojů Sportu se svou dnešní inaugurací počítá od konce července a plánuje příští cyklus U21. Zcela logicky si k sobě také vybírá další členy realizačního týmu. Hlavním esem nové jednadvacítky by měl být Adam Karabec ze Sparty.

Jak to dnes dopadne? Podle všeho Martin Drobný stáhne jméno Sádovského a Petříkovi do komise navrhne pouze čtyři jména – Václav Bouše, Zbyněk Popper, Milan Haškovec a Daniel Tereba. K nim se přidá Václav Štěrba, který už byl v původní komisi. V šestičlenném složení bude komise pracovat minimálně půl roku. Petřík bude mít na jednáních dva hlasy.

SPORTOVNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL

Minulost: Nikdo

Budoucnost: Jiří Plíšek (?), Zdeněk Psotka (?)

Už před volbami si Petr Fousek předsevzal, že v případě svého zvolení bude chtít na Strahově zřídit klíčovou pozici sportovně-technického ředitele s rozsáhlými pravomocemi směrem ke všem reprezentacím. Údajně by dnes konkrétní jméno ještě padnout nemělo, nicméně důvěryhodné zdroje ukazují na dva bývalé ligové trenéry: Jiřího Plíška a Zdeňka Psotku.

Problém je, že oba mají pracovní úvazek. Prvně jmenovaný po loňském rozvodu se Slavií zakotvil v Mladé Boleslavi na pozici ředitele akademie. V Edenu vydržel necelých pět let, u mládeže zanechal stopu. Do důležité pozice mu má umetat cestu Jaroslav Tvrdík, jenž prý Plíška stále považuje za spojence. A v zákulisí se zase říká, že Fousek rád slávistickému šéfovi naslouchá… Druhým adeptem je Zdeněk Psotka, momentálně sportovní ředitel Plzně. V silném klubu má výrazné slovo, jeho názor bere velmi vážně Adolf Šádek. Byl to právě Psotka, kdo měl velký podíl na odchodu Pavla Vrby a příchodu slovenského trenéra Adriana Guľy. Byť se jeho angažmá nevyvedlo, i tak to ukazuje na Psotkovu vážnost. Momentálně má mít na Strahov poměrně daleko, věci se však mohou rychle změnit.

Své služby Petru Fouskovi nabízel i Josef Csaplár. Předseda o něm prý neuvažuje.