Divoký start lvíčat. Proč chybí Souček? diví se agent. Kováč hráče chválí

Neokoukaní jdou do akce. I tak by se dala popsat nastupující parta hráčů v reprezentaci do 21 let. Hned pět z dvaceti vyvolených má ve FORTUNA:LIZE jeden či vůbec žádný start. O to víc nový trenér Jan Suchopárek s některými jmény zaskočil. O místo se hlásil například sparťanský záložník Filip Souček. Bez úspěchu. Svěží atmosféru tak opět zahltilo dusno. Hráčský agent Ondrej Chovanec dokonce nesouhlasně zareagoval na sociální síti.

S černým Petrem za ním pár dní nechoďte. Nezahráli byste si. Stejně jako on si nekopne. Sparťanský záložník Filip Souček se ani po změně kouče reprezentace do 21 let neprocpal mezi vyvolené.

„Rozhodoval jsem se mezi ním a Štěpánem Krunertem, který začal v Teplicích hrát a je ve formě. Dal i gól. Souček určitě patří mezi hráče, které sledujeme, ale jde také o to, abychom neměli hodně typologicky podobných hráčů,“ vysvětlil Suchopárek volbu, která ve fotbalovém zákulisí rezonuje.

Nenominace opavského odchovance vzbudila ohlas. Hráčův manažer Ondrej Chovanec dokonce vyvěsil na sociálních sítích nesouhlasné vyjádření. „Společně s jeho kmenovým klubem nerozumíme tomu, proč se do nominace nedostal. Má za sebou těžké zápasy v lize i evropských soutěžích. Místo něj jsou v týmu hráči, kteří v lize teprve začínají, hrají ve spodních patrech tabulky nebo dokonce z druhé ligy,“ vzkázal na Strahov ve středu dopoledne.

Souček patří na ligové scéně mezi nenápadné tichošlápky, ale už nyní má za sebou 46 startů v nejvyšší soutěži. V Opavě začínal po boku zkušeného Pavla Zavadila a následoval transfer na Letnou. Václav Kotal se nebál mu svěřit prostor v Evropské lize. Pavel Vrba jej zase nasadil v odvetném utkání v Monaku.

„Také mě to překvapilo,“ neváhá Radoslav Kováč, který se Součkem spolupracoval ve Slezsku a sledoval ho předtím pro Pražany. „Co se týká zkušeností, je určitě dál než někteří hráči v nominaci.“

Pro Vrbu je dvacetiletý středopolař první alternativou za Davida Pavelku či Michala Sáčka. O jeho uvolnění na hostování nechce sportovní úsek ani slyšet. Do budoucna se s ním počítá. Vyniká herní inteligencí, umí rozdat pas na delší vzdálenost, kope standardky a cizí mu není ani agresivní hra. Kováč jen přikyvuje. „Nikomu nic nedá zadarmo. Nešetří krokem, je soubojový, skvěle mění těžiště hry, má výbornou střelu i hru hlavou.“

Na začátku nové sezony odehrál zatím jen 249 minut. I to mu stačilo, aby se zapsal mezi střelce a přidal jednu asistenci. Ještě víc jej zdobí práce v předfinální fázi. V průměru na zápas vyšle téměř 28 přihrávek s 78% přesností. Často navíc volí odvážné řešení – 8,7 přihrávek jde vpřed a atakují 70% přesnost. Ve srovnání s méně zkušenými Krunertem či Lukášem Červem, kteří dostali přednost, podstoupí i více obranných soubojů (8,7).

„Ve Spartě udělal velký progres. Vím, že pro trenéra Vrbu je důležitým článkem. Sice nepatří do základu, ale často střídá. Troufám si říct, že je hráčem číslo třináct, čtrnáct. Buduje si pozici,“ nastiňuje někdejší hráč Spartaku či West Hamu.

Vedle Pavla Šulce, Adama Karabce či Michala Berana, na které bude Suchopárek sázet, by se neztratil. Někdejší slávistická a reprezentační opora se však na startu nového cyklu odmítla pustit do neprobádaných vod. Trenér ukázal na hráče, kteří hrají klíčové role v menších klubech či je zná z předchozích let. Štěpán Krunert na rozdíl od Součka do této kolonky patří.

Paradoxní je, že Suchopárkův předchůdce Krejčí si mladého sparťana v červenci pozval na kemp budoucí generace lvíčat. Na kudrnatého záložníka, jenž vzhledem připomíná Alexe Krále, ale pod novou garniturou opět nedošlo. „Trenéra znám, pokud bude Suk dál makat, jakože bude, rozhodně se neurazí, tak příležitost určitě dostane,“ věří Kováč ve šťastný konec.

Nejméně ligových zkušeností v nominaci 0 zápasů: Sejk, Hošek

1 zápas: Zlatohlávek, Patrák, Gabriel

4 zápasy: Červ

5 zápasů: Donát