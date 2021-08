Trenér „Lvíčat“: Klíč bude v souboji se Slovinci. V nominaci Karabec i Šulc

Pavel Šulc by neměl chybět v základní sestavě Plzně v odvetě proti TNS • Dominik Bakeš (Sport)

Reprezentační záložník do 21let Adam Karabec (vlevo) v utkání proti Itálii • FAČR

Radost český fotbalistů do jednadvaceti let z vyrovnávací branky proti Itálii. Martin Vitík a Adam Karabec nechybí v nominaci • FAČR

Ofenzivní univerzál Tomáš Ostrák v utkání české reprezentace do jednadvaceti let • Profimedia.cz

Trenér Jan Suchopárek s velkým očekáváním vyhlíží svůj první sraz české fotbalové reprezentace do 21 let. Se „Lvíčaty“ vstoupí v září do kvalifikace o mistrovství Evropy 2023 domácími zápasy se Slovinskem a Albánií. Právě se Slovinskem se podle něj jeho tým utká o druhé místo ve skupině, jelikož za jasného favorita na postup považuje Anglii.