Ostrák zaujal v Německu: Trenér ve mě věří. Nabídky z Česka? Ústup z cesty

Lepší premiéru si nemohl přát. Záložník Kolína nad Rýnem Tomáš Ostrák (21) před nabídkami z české špičky dal přednost boji o bundesligu a hned v prvních minutách zajistil gólovou asistencí výhru nad Bochumí. „Udělal jsem dobrý dojem na trenéra i na fanoušky,“ říká v rozhovoru pro Sport. A sotva mu v klubu stačili poblahopřát, už jel do Čech na sraz nových lvíčat, se kterými bude bojovat nejen o EURO. Jako jediného krajánka z hráčů do pole ho čekají zápasy se Slovinskem a Albánií.

O předchozích lvíčatech se říkalo, že to byla skvělá parta. Jak vypadají ta nová?

„Teď je tu hodně nových kluků, takže zatím se ještě poznáváme, ale myslím, že to bude dobré, nemám z toho strach. První dojmy jsou pozitivní. Sice je nový realizák i noví hráči, ale těším se.“

Nově jednadvacítku trénuje Jan Suchopárek, který vás už v reprezentacích vedl. Co od něj čekat?

„Znám se s ním už od U18, kdy nás měl poprvé. Má svůj vlastní styl, chce hrát odvážný, ofenzivní fotbal s presinkem, po ztrátě míče rychle přepnout a hned ho vybojovat. To by nám mohlo sedět.“

Na soupisce jste, vyjma gólmanů, jediný krajánek. Víte o tom? A cítíte nějaký tlak?

„Na to ani nechci myslet. Jde o to, abych odvedl maximum pro tým, abychom čtvrtek a pondělí proti Slovinsku a Albánii zvládli. Všechny zápasy budou nepříjemné. Největší favorit skupiny je určitě Anglie, ale chceme se jim vyrovnat a zahrát s nimi dobrý zápas. A třeba i vyhrát.“

„Na Tomáše byly konkrétní nabídky z české ligy, ale 1. FC Köln se rozhodl ho neuvolnit. Trenér Steffen Baumgart chce sázet na dynamické hráče a přesně takoví jako Tomáš se mu pro bundesligu hodí.“

Agent Harald Schiestl

Jde o kvalifikaci na EURO, ale tenhle tým může postoupit i na olympiádu. Láká vás to?

„To by bylo hezké a moc fajn, ale první cíl je postoupit na mistrovství Evropy. Paříž by pak byla taková lahůdka.“

O víkendu jste měl debut v bundeslize. Sice pár minut, ale rovnou s asistencí na vítězném gólu.

„Nemohlo to běžet lépe. Ani nevím, kolik jsem přesně hrál, ale stihl jsem nahrát na gól, takže myslím, že jsem udělal dobrý dojem na trenéra i na fanoušky Kolína.“

Kolín vás na Twitteru chválil, že jste měl 100% úspěšnost přihrávek, co jste ještě za tu chvíli stihnul?

(směje se). „Ještě tam byly dvě přihrávky a jeden dribling. A pak ten centr na Tima Lemperleho. Hráli jsme spolu už v devatenáctce a on má velké předpoklady, takže byl taky odměněný za práci, kterou se sebou udělal.“

V minulosti jste mluvil o sebevědomí, které musíte ukazovat. Vyvinulo se u vás za poslední roky?

„Určitě. Už když jsem byl v Rakousku na hostování, tak jsem začal se sebevědomím pracovat a v Karviné jsem s tím ještě pokročil. V Německu to hodně vyžadují, aby z hráče vyzařovala jistota, zkrátka že umí.

Zároveň pět minut v bundeslize je sice hezkých, ale je to začátek…

„Přesně tak, určitě bych chtěl ještě několik bundesligových startů přidat (usmívá se). Musím trenérovi ukázat, že na to mám. Trenér Baumgart je hodně emocionální a hodně přísný. Byla pod ním strašně náročná příprava a vyplácí se to. Po třech kolech máme šest bodů a hráli jsme vyrovnanou partii s Bayernem. Já si ho jen pochvaluju.“

I když v přípravě jste moc nehrál.

„Přípravu měl rozdělenou tak, že každý měl něco odehrát, ale já jsem se na ten zápas, kde jsem se mu měl ukázat, zranil. Tak jsem dostal prostor jen proti Kerkade, ale to už mě bral tak, že patřím do týmu. Když jsme začínali přípravu, bylo tam 40 hráčů a trenér si mě nechal, takže asi má nějakou cestu, jak by mě mohl posunout, a věří ve mě. Po Bochumi mi gratuloval. Říkal, že jsem si ty minuty zasloužil za to, jak jsem na sobě pracoval.“

Jaká je cesta do základu Kolína?

„Těžko říct. Asi ještě potřebuju trošku víc času a učit se od kluků. Hlavně herní vyspělost na hřišti mi asi chybí. Ale každým tréninkem pracuju a zlepšuju se. V tom mi hodě pomáhá pan Baumgart.“

Kolín je hodně specifický. „Vychovávají“ vás třeba Timo Horn nebo Jonas Hector, které mají fanoušci za legendy?

„Tihle dva už tam jsou dlouho a vědí, jak to chodí. Fanoušci jsou hodně emotivní a starší hráči nás učí, že je to hodně speciální klub. Jsem jejich kmenovým hráčem pět let a už jsem pochopil snad všechny jejich tradice, jak klub funguje. Fanoušci ho cítí úplně jinak, než jiné kluby v Německu.“

V létě se o vás mluvilo i v souvislosti s českými kluby.

„Myslím, že takhle to nejlepší. Kontakty z českých klubů nevylučuju, nějaké probíhaly. Ale konkrétní nabídky řešil můj agent. To by se muselo řešit i jinak, protože mám ještě rok smlouvu v Kolíně.“

V Plzni nebo v Baníku ale o vás prý docela stáli…

„Moc jsem to nevnímal. Věděl jsem, že mám jít do Kolína poprat se místo v kádru. Bundesliga je bundesliga. Většina hráčů se chce do Německa dostat a já jsem jejich hráčem. Neříkám, že by to byla chyba, ale chtěl jsem tam zůstat.“

Takže podpis v Česku by bylo ustoupení z cesty?

„Přesně. Do Německa je strašně složité se dostat a většina hráčů tam chce, tak jsem se šel poprat.“