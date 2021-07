Další Čech v Německu? Ostráka chtěla česká špička, on se rve o místo v Kölnu

Jednou nohou už byl ve Viktorii Plzeň, mluvilo se taky o Slavii a Spartě, že mladého záložníka sledují. Jenže „česká“ linka zatím padá. Tomáši Ostrákovi, který v minulé sezoně hostoval v Karviné, dávají velký prostor v jeho mateřském Kölnu a mohl by zůstat i v kádru pro nový bundesligový ročník.

Česká kolonie v bundeslize se patrně rozšíří o jedno jméno. Tomáš Ostrák má blízko k tomu, aby vydržel v mužstvu trenéra Steffena Baumgarta. Hodně napoví i poslední víkendové testy – dnešní proti slavnému Bayernu a zítřejší proti švýcarskému Schaffhausenu.

Padá tím pravděpodobně domácí linka, která měla být původně Ostrákovou budoucností. Hlavně Viktoria Plzeň o mladého záložníka stála a ještě před trenérskou výměnou, kdy Adriana Guľu nahradil Michal Bílek, rozjela jednání.

Mluvilo se částce kolem 500 tisíc eur, tedy asi třináct milionů korun, které by Západočeši byli ochotni Kölnu zaplatit. Ovšem v té době se v německém klubu taky stala trenérská změna, nastoupil současný kouč Steffen Baumgart a čekalo se na dvě věci:

Jak to s týmem dopadne při tuhých záchranářských bojích.

A jak Baumgart pojme letní skládání kádru.

Obě věci se Ostrákovi hezky sešly – tým vydržel mezi elitou, byť musel projít ošemetnou baráží proti Kielu, tu vyhrál s celkovým skóre 5:2.

Češi v bundeslize Patrik Schick Leverkusen Lukáš Ambros Wolfsburg Vladimír Darida Hertha Pavel Kadeřábek Hoffenheim Jan Morávek Augsburg Tomáš Koubek Augsburg

A taky se ukázalo, že Baumgart mladého Čecha celkem bere. 21letý záložník dosud ze dvou přípravných duelů odehrál sice jen jeden, zato ten těžší proti třetiligovému Duisburgu. Nastoupil v základní sestavě při remíze 1:1, na hřišti vydržel do 61. minuty, než ho vystřídal bývalý německý reprezentant Jonas Hector. V předchozím testu proti městskému sousedovi, Fortuně z regionální ligy, při výhře 4:0 nenastoupil.

Mužstvu zbývají do konce přípravy ještě dva zápasy – dnes proti slavnému Bayernu a hned zítra proti švýcarskému Schaffhausenu, to by mělo definitivně napovědět, jak si Ostrák před novým ročníkem stojí.

Köln zahájí soutěžní ročník prvním kolem DFB Pokal na hřišti Jeny 8. srpna, o týden později už doma vítá při ligovém startu Hertu. Podle zdrojů Sportu už ale nebude východiskem v případě neúspěchu další hostování. Když už, řešil by se svým manažerem Harraldem Schiestlem přestup.

Hostování Ostrák prodělal od svého příchodu do Kölnu v červenci 2016, tedy od svých šestnácti let, celkem dvě – nejprve v prvoligovém rakouském Hartbergu, naposledy v Karviné, kde zaujal i českou špičku. Zájemcům se líbila jeho technika, dynamika a schopnost driblovat mezi soupeři.

Teď má před sebou ale větší výzvu. Prosadit se konečně v bundeslize.