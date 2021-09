Kapitán Kaloč před další bitvou Lvíčat: První výhra nás uklidnila

Albánie může na první pohled svádět k podcenění, ale to by mohlo znamenat první krok na cestě do pekla, viďte?

„Žádné podcenění od nás nečekejte. Albánce jsme studovali na videu a dobře víme, co nás čeká. Vysocí, nepříjemní protivníci. Mají výrazné individuality v ofenzivě, útočníky i záložníky. Budeme si muset dát pozor, ale myslím, že máme kvalitu na to, abychom Albánii fotbalově přehráli. Teď už jde jen o to, abychom to dokázali potvrdit na hřišti.“

Proti Slovinsku jste dlouho čekali na gól, rozhodli jste až v 89. minutě. Co musíte změnit, abyste se tak dlouho netrápili?

„Dá se čekat, že Albánci budou hrát víc z bloku. V první řadě musíme zklidnit hru, proti Slovinsku to od nás bylo trochu nervózní. Byli jsme spolu krátce a někteří kluci jsou navíc úplně noví, ovšem dotáhli jsme to do vítězného konce, což nás před dalším zápasem může povzbudit.“

V jakém smyslu?

„Že bychom proti Albánii mohli být klidnější. Potřebujeme přesnější kombinaci a rychlý gól, který by soupeře mohl zlomit. Snad se nám tohle všechno povede a vyhrajeme.“

Trenér Suchopárek po Slovinsku říkal, že si nový tým každým dnem víc a víc sedá. Cítíte to stejně?

„Proti Slovinsku na nás všech byla vidět nervozita, ale myslím, že nás první vítězství zklidnilo a dalo dohromady. Před Albánií nám to může pomoct.“

Kde má váš tým největší rezervy?

„Se Slovinskem jsme měli dost zbytečných ztrát pramenících z nervozity nebo i z naší nekvality. Téma je i produktivita: šancí jsme měli dost, ale potřebujeme je častěji proměňovat. Pokud se nám to s Albánií povede, mohlo by to být dobré.“

Znovu hrajete doma, fanoušci v Českých Budějovicích vám proti Slovinsku pomohli. Budete na ně spoléhat znovu?

„Jasně, ve čtvrtek to pro nás byl hnací motor. I minulou jednadvacítku fanoušci hnali dopředu – a dost pomohli i nám. Přišlo jich dost a na konci jsme si užili super děkovačku. Snad to proti Albánii bude taky tak.“