Suchopárek po těsné výhře: Nebylo to beznadějné. Od koho čekal víc?

Hlas měl lehce ochraptělý, ale to hlavní se povedlo. Česká jednadvacítka v prologu kvalifikace na EURO 2023 po dlouhém nerváku a gólu Martina Vitíka z 89. minuty porazila Slovinsko 1:0. „Jsem šťastný, je to veledůležitý krok na začátku kvalifikace,“ pravil trenér Jan Suchopárek po vítězné premiéře u Lvíčat. Během pozápasového hodnocení ovšem došlo i na kritiku: nový tým ukázal, že má ještě dost rezerv.

Co vám těsně po zápase běželo hlavou?

„Za první výhru v kvalifikaci jsem rád, může nám to otevřít určité cesty. Na druhou stranu, nemůžeme být spokojení s výkonem. Ani kluci nejsou spokojení s tím, jak jim to šlo. Věřím, že v dalších utkáních taková nervozita a možná i svázanost novými věcmi už nebude.“

Z čeho vaše víra vychází?

„Tým je velmi dobrý. Jsem rád, že se herně vedlo i hráčům, kteří vstoupili do druhého poločasu. Vyplynulo z toho pár nebezpečných situací a na konci zápasu i gólová situace z rohu.“

Upřímně, nebyl jste už smířený s remízou? Hodně dlouho byl stav 0:0.

„Nikdy nejsem smířený s remízou. Nebyl to úplně beznadějný zápas, nehráli jsme na udržení bodu. Problém byl, že směrem dopředu jsme v rozehře dělali hrozně moc chyb, byli jsme nepřesní a zbrklí. Přitom chyby v naší hře byly někdy zbytečné a nevynucené. S hráči se o tom pobavíme. O trávník nešlo, byl připravený dobře. Přišlo i poměrně dost lidí a hráči se cítili jako doma.“

Líbil se vám dobře sehraný závěr, po kterém padl vítězný gól?

„Je pravda, že gólu předcházely dvě nebezpečné situace. Křeče kolem šedesáté minuty se normálně nestávají, o to víc si cením, že jsme zápas zvládli. Pro některé hráče to bylo třeba první vítězství v reprezentaci.“

Mimochodem, jak se vám zamlouval výkon záložníka Pavla Šulce, jenž nastupoval už v předchozí jednadvacítce a především v prvním poločase patřil k vašim nejvýraznějším hráčům?

„Slibuju si od něj víc, přece jen je to jedna z vůdčích osobností týmu. Ani v klubu dlouho nedal gól, jeho efektivita není taková jako v předchozí sezoně. Nejen on, ale skoro všichni hráli pod hranicí svých možností. Jsem stoprocentně přesvědčený, že tým je vynikající a bude schopný podat daleko lepší výkon než dneska.“

Proč už po prvním poločase střídali záložníci Tomáš Ostrák s Michalem Kohútem?

„Bylo to naplánované, ale uspíšilo se to už během první půle. Hráče jsem na to chystal během přípravy. Ne, že by hráli nějak špatně, ale cítili jsme, že potřebujeme hru rozhýbat. Chtěli jsme na place živější kluky a nakonec to pomohlo, i když gól před koncem je trochu šťastný.“

Podílel se na něm záložník Adam Karabec, jenž rozehrál roh na střelce Martina Vitíka. Proč šel Karabec na hřiště až do druhého poločasu?

„Souvisí to s předchozí odpovědí. Chtěl jsem, aby Karabec a další hráči přišli plánovaně do utkání a rozhýbali hru. Nakonec jsme se pro jeho příchod rozhodli o něco dřív. Taky jsme nevěděli, jak to bude s obráncem Fukalou, jenž byl na konci první půle otřesený. Šel to zkusit a nakonec mohl hrát dál.“

A proč se do nominace vůbec nevešel záložník Michal Beran, jenž pravidelně hraje v Pardubicích?

„Trochu se to týkalo herního pojetí soupeře, které bylo poměrně dost dynamické a soubojové. Michal je výborný fotbalista a počítáme s tím, že se objeví v dalším zápase. Nedostalo se na něj i proto, že jsme tam potřebovali mít urostlejší hráče a hlavičkáře pro případ, že by soupeř honil výsledek. Michal se nakonec nevešel do nominace stejně jako další záložník Vojta Patrák.“

Po třech dnech volna vás v pondělí čeká druhý zápas kvalifikace s Albánií. Co od toho očekáváte?

„Bude to trochu jiný soupeř, nejspíš budeme chodit do plné obrany. Před Slovinskem jsme byli plní očekávaní a pracovali jsme s týmem prakticky jen tři dny. Po regeneračním tréninku jsme měli jeden den na standardky plus nácvik technicko-taktických věcí a pak už došlo na předzápasový trénink. Práce s hráči se odehrávala dost mimo hřiště, což přináší i úskalí. Nicméně každý den cítím, že tým si postupně sedá a bude táhnout za jeden provaz. Snad se to ukáže i na hřišti.“