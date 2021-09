Vitík trefil výhru Lvíčat a ulevilo se mu: Liga mě nakrmila. Gól mi pomůže

Hrál dva rozdílné poločasy. V tom prvním měl štěstí, že po jeho chybě jej podržel brankář Matěj Kovář. V tom druhém Martin Vitík jediným gólem do sítě Slovinska rozhodl první soutěžní zápas pod trenérem Janem Suchopárkem. „Jsem rád, že jsem pomohl ke třem bodům. Dlouho jsem ani gól nedal. Pomůže mi to, všechno ze mě spadlo,“ ulevilo se mladému stoperovi.

Byl na gólové akce znát sparťanský podpis?

„Byla to sparťanská souhra. Nechci to brát tak, že my sparťané jsme zařídili výhru. Hráli jsme za reprezentaci a všichni kluci v týmu jsme se podíleli na výhře. Adam Karabec mi to nacentroval krásně, ale by to akce všech.“

A bylo to nacvičené?

„Určitě ne. Bylo to jen dobře kopnuté a já jsem tam hladově vletěl dát gól.“

Vítěznou trefou jste se omluvil za hrubku, po které měli Slovinci velkou šanci. Měl jste to v hlavě?

„Chtěl jsem to v ten moment hrát sebevědomě, vyvézt balon, ale nepovedlo se mi to. Nastala chyba a Kovy mě podržel. Tím, že z toho nepadl gól, tak už jsem to pak dál neřešil. Soustředil jsem se na zbytek zápasu. Nechtěl jsem si to brát do hlavy.“

Říkal jste, že z vás všechno spadlo. Narážíte na vaši situaci ve Spartě, kde nyní pravidelně hrajete spíš za béčko?

„Naskočil jsem do ligy hodně mladý, hrál jsem každý zápas a dá se říct, že jsem se tím trochu nakrmil. Byl jsem na to zvyklý a teď přišlo, že za áčko nehraju. Ale určitě tím neříkám, že mi vadí hrát za béčko. To vůbec ne. Já chci mít především pravidelné vytížení.“